SOYEZ PRÊTS POUR LE 20 AOÛT 2017 - LA JEAN-FRANÇOIS BERNARD - La Cyclosportive des Grands Lacs du Morvan - 20 AOUT 2017 CORBIGNY Nièvre Bourgogne - Franche-Comté Venez participer à une cyclosportive au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan entre Grands Lacs du Morvan et Forêts - (Jean-Noel LORILLOT - Vélo 101)

2 PARCOURS

Un des derniers week-ends pour profiter de la forme retrouvée tout au long de l'été et des charmes du Morvan, de ses forêts et Grands Lacs (Les Settons, Panneçière)

L'occasion aussi d'améliorer son classement dans le Trophée Passion et le Challenge Assurance Vélo !



2 parcours chronométrés de 142 et 103 km traçés au coeur du Parc Régional Naturel du Morvan avec comme fil rouge les Grands Lacs du Morvan et deux parcours rando 103 et 46 km..(vélo à assistance électrique autorisé). Pour les accompagneurs, une randonnée pédestre de 10 km "sur les traces de Jules Renard" est proposée gratuitement par les marcheurs de l'Office de Tourisme du Pays Corbigeois.



Inscription et retrait dossard place du champ de foire à Corbigny de 15h à 20 h et le matin de l'épreuve à partir de 7h00 jusqu'à 8h30.