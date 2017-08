La Madeleine, la cerise et le gâteau - On dit qu'à la Madeleine, le parcours du Chaussy est le septième plus exigeant de France, on confirme, mais la satisfaction de l'avoir fait l'emporte largement.+  Aller plus loin :      Le classement complet du 127 km     Le classement complet du 101 km     Le classement complet du 70 km  

On dit qu'à la Madeleine, le parcours du Chaussy est le septième plus exigeant de France, on confirme, mais la satisfaction de l'avoir fait l'emporte largement.

