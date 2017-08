Vuelta 2017 – Tomasz Marczynski remporte une étape incroyable - La douzième étape de la Vuelta 2017 a été complètement folle. Au vu du scénario de fin de course, la victoire d’étape de Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) est anecdotique. C’est une nouvelle fois Alberto Contador, l’animateur de cette étape de moyenne montagne. Il récupère du temps sur l’ensemble des favoris. Chris Froome, victime de deux chutes, perd encore un peu plus de temps - Tour d'Espagne — La Vuelta fait des étincelles - Vuelta # 12. Tomasz Marczynski gagne sa seconde étape, Alberto Contador passe à l'attaque, Chris Froome chute deux fois et perd du temps, la Vuelta s'est enflammée + VIDEOS : Marczynski attacks, 4 men chasing - Contador attacks! / Ataque de Contador - Etapa 12 - Chris Froome on the ground / Caida de Chris Froome - Ultimo kilómetro / Last kilometer - Étape 12 - Recorrido 3D - La Vuelta a España 2017 -

( David ROZENCWAJG - TodayCyling - Rémi LECLANCHER - Mallaury DUBERNET - Vélo 101)