PC 2017 : Mads PEDERSEN (Trek Segafredo) au dessus du lot !

Comme chaque année, les hommes forts du peloton était attendus ce jeudi après-midi pour démontrer leurs qualités de rouleur lors du Contre La Montre Individuel de 20,6 kilomètres entre Mirebeau et Neuville de Poitou.

Et à ce jeu là, c'est le jeune et prometteur danois de la formation Trek Segafredo, Mads PEDERSEN qui s'est montré le plus fort. Et de façon impressionnante, puisqu'il relègue ses deux plus proches poursuivants, Jonathan CASTROVIEJO (Movistar Team) et Martin ELMIGER (BMC Racing Team), à respectivement 26 et 34 secondes.

Grâce à cette magnifique victoire, Mads PEDERSEN s'empare du maillot de leader du classement général et prend une option sur la victoire finale.

Il devance Jonathan CASTROVIEJO de 35 secondes, Jean-Pierre DRUCKER (BMC Racing Team) de 42 secondes, Benjamin THOMAS (Armée de Terre) de 48 secondes et Bruno ARMIRAIL (FDJ) de 59 secondes.