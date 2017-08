Le dimanche 03 septembte 2017 -VARENNES-VAUZELLES (58) - Prix de la Libération, organisé par le Club Cycliste de Varennes-Vauzelles, Catégories : Carte Vélo jeunes (PPB) - Départ - Heure et lieu : 10h30 / Avenue Louis Fouchere / Cadets, Cadettes - Départ - Heure et lieu : 14h30 / Avenue Louis Fouchère / 2ème - 3ème - Juniors - Pass'cyclisme Open - Départ - Heure et lieu : 16h00 / Avenue Louis Fouchère / Minimes + Minimes filles - Départ - Heure et lieu : 13h15 / Avenue Louis Fouchère - Speaker - Guy PAGE + résultats et photos 2016 -

(Michel FIEVET - Laurine PHILIPPE - Jacky BALLAND - Guy PAGE)