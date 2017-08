Mercredi 9/08.2017 : 29ème Trophée des Chateaux aux Milandes - L’un des plus belles épreuves de France, disputé dans un cadre somptueux, le TROPHEE DES CHATEAUX. Lilian Calmejane vainqueur d’étape sur le Tour de France cette année , s’était imposé en 2013. Date : mercredi 9 août 2017 Course : 29éme TROPHEE DES CHATEAUX CASTELNAUD LA CHAPELLE Les Milandes Circuit fermé Elite Nationale Ouverte aux : 1ere 2éme 3éme catégories Pros équipes continentales Comité : Aquitaine Département : 24 Organisation générale : VC MONPAZIEROIS Les grands partenaires : Conseil Départemental de la Dordogne, Municipalité, Châteaux de CASTELNAUD et MARQUEYSSAC. Commerçants et Artisans de toute la région. -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)