Montoire-sur-le-Loir (41) - Cyclisme - nocturne de Montoire - La petite reine en émoi - Comme chaque été, la nocturne de Montoire est l’occasion d’assister à une course toujours animée. Et le public est tout excité devant ce spectacle… + les engagés -

Des courses très animées de bout en en bout

C'est par un temps très ensoleillé que s'est déroulé l'après-midi de cyclisme à Saint-Laurent-des-bois. A 13 h 30, la course des minimes avec seulement huit coureurs dont une fille, pouvait commencer sur un parcours de 30 km. Très vite deux coureurs sont lâchés et, les six autres vont rester groupés jusqu'à l'arrivée. La course est remport...