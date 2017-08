Clémaphotos. 230 likes · 348 talking about this. Vous trouvez sur cette page des photos et vidéos de compétitions cycliste de toutes catégorie Pro et Amateur.

En ce mardi 15 août à eu lieu la 3eme étape du TSB. Un contre la montre de 8.2 kms entre Pont Chrétien et St Marcel (36). Une victoire Antoine Prunet J2 (ACV Aurillac) devant le recordman du monde de l'heure masters Pascal Montier (VC Rouen), 3ème Clément Huguet (VS Chartres), 7ème Yannick Lucas (VS Chartres), 35ème Valentin Val' Letartre (AC Voves), et 49ème Valentin Blois (VS Chartres) ainsi que Floriant Baillargeaux (VS Chartres) 80ème. Bravo à vous messieurs. Identifiez vous merci