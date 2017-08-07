Résultats 3eme etape Estivale Bretonne
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Anthony Jullien (Chambéry CF) a remporté, ce dimanche, la troisième étape de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale), disputée sur le circuit du Viaduc au Ponthou (Finistère). Après 121 kilomètres de course, il a devancé Baptiste Constantin (Creuse Oxygène Guéret) et Franz Taruia Krainer (Vendée U) .
Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin) reste leader de l'épreuve.
Classement de la 3e étape :
1 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION les 121 km 2h57'24'' (moy. 40,924 km/h)
2 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE
3 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6.
4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 20.
5 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 31.
6 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 49.
7 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 56.
8 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:02.
9 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:02.
10 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:06.
11 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:08.
12 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:08.
13 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:08.
14 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:08.
15 JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:08.
16 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:13.
17 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:13.
18 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:13.
19 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:13.
20 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 1:13.
21 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:13.
22 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:13.
23 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:13.
24 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:13.
25 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:13.
26 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:13.
27 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 1:22.
28 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 1:22.
29 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:22.
30 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:22.
31 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:22.
32 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:22.
33 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 1:22.
34 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 1:26.
35 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:26.
36 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:30.
37 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:30.
38 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 1:30.
39 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:30.
40 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:30.
41 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:30.
42 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:30.
43 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 1:30.
44 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:34.
45 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI O2:N5 9/ :U00V. AUB 1:36.
46 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:36.
47 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:36.
48 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:36.
49 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:43.
50 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:43.
51 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:48.
52 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:48.
53 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 1:48.
54 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:56.
55 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2:01.
56 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2:01.
57 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 2:35.
58 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2:45.
59 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 2:49.
60 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:00.
61 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:03.
62 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:03.
63 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 3:07.
64 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:17.
65 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3:17.
66 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:23.
67 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:23.
68 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:23.
69 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 3:23.
70 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:23.
71 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 3:23.
72 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:33.
73 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:33.
74 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:33.
75 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:33.
76 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:33.
77 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:33.
78 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 3:48.
79 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:51.
80 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:51.
81 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:02.
82 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:12.
83 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:13.
84 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:13.
85 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 6:28.
86 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 7:11.
87 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 7:11.
88 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 7:11.
89 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:23.
90 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:32.
91 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 7:32.
92 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 8:45.
93 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 11:49.
94 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 13:06.
95 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 13:06.
Abandons :
LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE C LUB
BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE
THIBAULT QUENTIN ELITE 2
Classement général :
1 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN les 401,8 km en 9h35'02'' (moy. 41.925 km/h)
2 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 28.
3 KRAINER TARUIA FRANTEZLITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2:30.
4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 2:44.
5 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:19.
6 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:22.
7 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:26.
8 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:26.
9 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:32.
10 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:40.
11 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:40.
12 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:43.
13 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:11.
14 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:12.
15 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:21.
16 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:23.
17 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:24.
18 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:25.
19 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:27.
20 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:27.
21 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:29.
22 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:32.
23 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:32.
24 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:35.
25 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:35.
26 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:35.
27 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:38.
28 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:41.
29 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:41.
30 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:44.
31 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:44.
32 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:48.
33 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:52.
34 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:52.
35 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:52.
36 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:52.
37 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:52.
38 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:52.
39 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:55.
40 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:56.
41 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:56.
42 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:58.
43 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:58.
44 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:58.
45 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:00.
46 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 5:00.
47 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:05.
48 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:13.
49 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 5:36.
50 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 6:22.
51 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:25.
52 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:34.
53 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:37.
54 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:39.
55 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 6:45.
56 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 6:53.
57 LE MONTAGNER BENJAMEILNITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:55.
58 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 6:55.
59 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:55.
60 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:03.
61 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 7:07.
62 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 7:13.
63 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 7:42.
64 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 7:44.
65 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 7:44.
66 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 8:05.
67 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 8:19.
68 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 8:47.
69 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 8:55.
70 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 9:21.
71 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 9:23.
72 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 9:35.
73 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:48.
74 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 9:50.
75 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS 10:55. (pen : 10'')
76 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 10:57.
77 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 11:11.
78 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 11:24.
79 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 12:04.
80 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 12:38.
81 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 13:25.
82 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 13:34.
83 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 13:38.
84 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 14:15.
85 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:13.
86 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 16:15.
87 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 17:18.
88 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 17:37.
89 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 19:50.
90 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 20:25.
91 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 20:58.
92 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 21:04.
93 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 25:11.
94 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 26:29.
95 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 35:15.
Remerciements à Joël Leleux.
#cyclisme Estivale Bretonne 3ème étape 2ème place de Baptiste Constantin également meilleur animateurPublié par Marjorie Creuse Oxygène Guéret sur dimanche 6 août 2017
Patrick Jégou - Estivale Bretonne (Elite Nationale) 2017
Patrick Jégou - Estivale Bretonne (Elite Nationale) 2017
https://www.flickr.com/photos/cyclisme-roltiss/sets/72157684623568253/
Estivale Bretonne - Et. 3 : Classements
Résultats 3eme etape Estivale Bretonne