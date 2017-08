Anthony Jullien (Chambéry CF) a remporté, ce dimanche, la troisième étape de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale), disputée sur le circuit du Viaduc au Ponthou (Finistère). Après 121 kilomètres de course, il a devancé Baptiste Constantin (Creuse Oxygène Guéret) et Franz Taruia Krainer (Vendée U) .

Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin) reste leader de l'épreuve.



Classement de la 3e étape :

1 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION les 121 km 2h57'24'' (moy. 40,924 km/h)

2 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE

3 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6.

4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 20.

5 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 31.

6 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 49.

7 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 56.

8 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:02.

9 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:02.

10 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:06.

11 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:08.

12 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:08.

13 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:08.

14 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:08.

15 JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:08.

16 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:13.

17 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:13.

18 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:13.

19 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:13.

20 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 1:13.

21 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:13.

22 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:13.

23 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:13.

24 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:13.

25 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:13.

26 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:13.

27 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 1:22.

28 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 1:22.

29 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:22.

30 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:22.

31 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:22.

32 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:22.

33 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 1:22.

34 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 1:26.

35 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:26.

36 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:30.

37 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:30.

38 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 1:30.

39 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:30.

40 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:30.

41 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:30.

42 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:30.

43 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 1:30.

44 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:34.

45 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI O2:N5 9/ :U00V. AUB 1:36.

46 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:36.

47 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:36.

48 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:36.

49 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:43.

50 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:43.

51 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:48.

52 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:48.

53 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 1:48.

54 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:56.

55 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2:01.

56 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2:01.

57 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 2:35.

58 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2:45.

59 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 2:49.

60 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:00.

61 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:03.

62 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:03.

63 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 3:07.

64 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:17.

65 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3:17.

66 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:23.

67 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:23.

68 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:23.

69 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 3:23.

70 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:23.

71 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 3:23.

72 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:33.

73 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:33.

74 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:33.

75 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:33.

76 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:33.

77 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:33.

78 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 3:48.

79 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:51.

80 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:51.

81 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:02.

82 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:12.

83 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:13.

84 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:13.

85 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 6:28.

86 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 7:11.

87 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 7:11.

88 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 7:11.

89 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:23.

90 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:32.

91 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 7:32.

92 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 8:45.

93 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 11:49.

94 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 13:06.

95 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 13:06.



Abandons :

LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO

COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE C LUB

BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE

THIBAULT QUENTIN ELITE 2



Classement général :

1 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN les 401,8 km en 9h35'02'' (moy. 41.925 km/h)

2 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 28.

3 KRAINER TARUIA FRANTEZLITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2:30.

4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 2:44.

5 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:19.

6 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:22.

7 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:26.

8 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:26.

9 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:32.

10 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:40.

11 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:40.

12 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:43.

13 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:11.

14 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:12.

15 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:21.

16 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:23.

17 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:24.

18 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:25.

19 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:27.

20 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:27.

21 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:29.

22 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:32.

23 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:32.

24 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:35.

25 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:35.

26 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:35.

27 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:38.

28 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:41.

29 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:41.

30 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:44.

31 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:44.

32 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:48.

33 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:52.

34 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:52.

35 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:52.

36 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:52.

37 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:52.

38 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:52.

39 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:55.

40 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:56.

41 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:56.

42 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:58.

43 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:58.

44 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:58.

45 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:00.

46 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 5:00.

47 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:05.

48 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:13.

49 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 5:36.

50 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 6:22.

51 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:25.

52 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:34.

53 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:37.

54 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:39.

55 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 6:45.

56 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 6:53.

57 LE MONTAGNER BENJAMEILNITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:55.

58 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 6:55.

59 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:55.

60 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:03.

61 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 7:07.

62 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 7:13.

63 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 7:42.

64 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 7:44.

65 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 7:44.

66 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 8:05.

67 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 8:19.

68 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 8:47.

69 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 8:55.

70 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 9:21.

71 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 9:23.

72 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 9:35.

73 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:48.

74 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 9:50.

75 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS 10:55. (pen : 10'')

76 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 10:57.

77 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 11:11.

78 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 11:24.

79 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 12:04.

80 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 12:38.

81 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 13:25.

82 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 13:34.

83 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 13:38.

84 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 14:15.

85 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:13.

86 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 16:15.

87 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 17:18.

88 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 17:37.

89 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 19:50.

90 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 20:25.

91 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 20:58.

92 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 21:04.

93 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 25:11.

94 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 26:29.

95 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 35:15.



