Anthony Jullien (Chambéry CF)  a remporté, ce dimanche, la troisième étape de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale), disputée sur le circuit du Viaduc au Ponthou (Finistère). Après 121 kilomètres de course, il a devancé Baptiste Constantin (Creuse Oxygène Guéret) et Franz Taruia Krainer (Vendée U) .
Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin) reste leader de l'épreuve.

Classement de la 3e étape :
1 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION les 121 km 2h57'24'' (moy. 40,924 km/h)
2 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE     
3 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6.   
4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 20.    
5 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 31.    
6 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 49.    
7 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 56.    
8 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:02.     
9 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:02.    
10 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:06.    
11 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:08.     
12 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:08.   
13 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:08.    
14 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:08.    
15 JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:08.    
16 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:13.   
17 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:13.    
18 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:13.     
19 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:13.    
20 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 1:13.    
21 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:13.   
22 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:13.    
23 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:13.    
24 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:13.   
25 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:13.    
26 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:13.    
27 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 1:22.  
28 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 1:22.    
29 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:22.     
30 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:22.    
31 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:22.   
32 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:22.   
33 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 1:22.   
34 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 1:26.    
35 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:26.    
36 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:30.    
37 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:30.    
38 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 1:30.     
39 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:30.     
40 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:30.   
41 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:30.    
42 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:30.    
43 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 1:30.    
44 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:34.    
45 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI O2:N5 9/ :U00V. AUB 1:36.   
46 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:36.     
47 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:36.     
48 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:36.     
49 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:43.    
50 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:43.    
51 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:48.   
52 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:48.    
53 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 1:48.    
54 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:56.     
55 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2:01.    
56 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2:01.    
57 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 2:35.    
58 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2:45.   
59 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 2:49.    
60 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:00.     
61 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:03.    
62 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:03.    
63 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 3:07.    
64 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:17.   
65 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3:17.   
66 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:23.    
67 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:23.    
68 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:23.    
69 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 3:23.    
70 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:23.    
71 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 3:23.    
72 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:33.     
73 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:33.     
74 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:33.    
75 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:33.    
76 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:33.   
77 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:33.    
78 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 3:48.    
79 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:51.    
80 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:51.   
81 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:02.    
82 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:12.     
83 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:13.    
84 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:13.    
85 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 6:28.   
86 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 7:11.   
87 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 7:11.    
88 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 7:11.    
89 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:23.   
90 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:32.    
91 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 7:32.    
92 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 8:45.     
93 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 11:49.    
94 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 13:06.    
95 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 13:06.    

Abandons :     
LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO    
COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE C LUB   
BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE    
THIBAULT QUENTIN ELITE 2      
       
Classement général :       
1 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN les 401,8 km en 9h35'02'' (moy. 41.925 km/h)   
2 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 28.    
3 KRAINER TARUIA FRANTEZLITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2:30.   
4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 2:44.    
5 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:19.    
6 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:22.     
7 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:26.     
8 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:26.    
9 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:32.     
10 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:40.    
11 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:40.    
12 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:43.    
13 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:11.    
14 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:12.    
15 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:21.    
16 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:23.    
17 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:24.    
18 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:25.    
19 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:27.   
20 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:27.    
21 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:29.    
22 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:32.   
23 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:32.    
24 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:35.    
25 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:35.   
26 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:35.    
27 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:38.   
28 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:41.   
29 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:41.   
30 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:44.    
31 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:44.     
32 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:48.   
33 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:52.    
34 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:52.     
35 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:52.   
36 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:52.     
37 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:52.    
38 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:52.    
39 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:55.     
40 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:56.    
41 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:56.    
42 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 4:58.    
43 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:58.     
44 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:58.     
45 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:00.    
46 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 5:00.    
47 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:05.    
48 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:13.    
49 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 5:36.    
50 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 6:22.     
51 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:25.    
52 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:34.    
53 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:37.    
54 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:39.   
55 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 6:45.    
56 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 6:53.    
57 LE MONTAGNER BENJAMEILNITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:55.    
58 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 6:55.    
59 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:55.     
60 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:03.    
61 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 7:07.   
62 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 7:13.    
63 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 7:42.     
64 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 7:44.    
65 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 7:44.    
66 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 8:05.   
67 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 8:19.    
68 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 8:47.    
69 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 8:55.    
70 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 9:21.    
71 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 9:23.   
72 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 9:35.    
73 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:48.     
74 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 9:50.   
75 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS 10:55. (pen : 10'')   
76 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 10:57.   
77 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 11:11.     
78 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 11:24.    
79 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 12:04.     
80 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 12:38.    
81 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 13:25.    
82 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 13:34.     
83 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 13:38.    
84 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 14:15.    
85 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:13.   
86 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 16:15.    
87 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 17:18.   
88 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 17:37.    
89 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 19:50.    
90 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 20:25.    
91 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 20:58.    
92 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 21:04.    
93 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 25:11.    
94 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 26:29.    
95 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 35:15.   
      
Remerciements à Joël Leleux.