Une nouvelle démonstration de force de Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sur le BinckBank Tour. Le Slovaque remporte la deuxième étape disputée entre Blankenberge et Ardooie (185 km). Il devance nettement au sprint Edward Theuns et Rudy Barbier. C’est déjà son second succès en seulement trois jours de course.