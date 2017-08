Samedi 23 Septembre 2017 - 58ème édition de Paris-Chalette-Vierzon organisé par le Club Cycliste Vierzonnais - Epreuve ELITE NATIONALE ouvert aux DN 1 - DN 2 - DN 3 et coureurs de 1 ère et 2 ème catégories - indemnités de déplacements allouées en fonction des coureurs partants et de l'éloignement à partir d'une distance A.R. > de 300 km + résultats et photos 2016 - (Maurice GAUTHIER - Nadine MARECHAL - Actualité - DirecVélo)