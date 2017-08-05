Classement de la 1ère étape :


1 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN les 143.6 Km en 3h19'19'' (moy. 43.228 km/h)
2 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 6.    
3 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 6.    
4 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6.    
5 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 6.    
6 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6.   
7 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 6.    
8 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 9.    
9 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12.    
10 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 15.    
11 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 37.    
12 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 57.    
13 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.    
14 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.    
15 RENAULT BAPTISTE ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 58.   
16 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 58.  
17 DELEVOYE JORDAN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 58.   
18 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 58.   
19 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:01.    
20 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:01.   
21 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.    
22 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.    
23 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:01.  
24 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:01.   
25 PETITEAU VALENTIN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.   
26 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.    
27 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.    
28 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:01.    
29 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:01.    
30 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:01.   
31 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:01.    
32 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:01.    
33 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.   
34 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:01.    
35 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB  1:04.  
36 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.    
37 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:04.    
38 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:04.    
39 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.    
40 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:04.   
41 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.    
42 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:04.    
43 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:04.  
44 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - 1:04.  
45 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:20:23. 1:04.    
46 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.    
47 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.    
48 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:20:23. 1:04.    
49 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE  1:04.  
50 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.    
51 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:04.    
52 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.   
53 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:20:23. 1:04.    
54 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:23. 1:04.    
55 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:04.  
56 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:04.   
57 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:04.   
58 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.    
59 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.    
60 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:04.   
61 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.    
62 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.    
63 HUVENERS STAN ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 1:04.    
64 CHESNEL PASCAL ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.    
65 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.   
66 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.   
67 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 1:04.    
68 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.    
69 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.    
70 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:04.    
71 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.    
72 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.    
73 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.    
74 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.    
75 MADORRE THIBAULT ELITE 2 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.   
76 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:12.    
77 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.   
78 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.   
79 GROLLEAU QUENTIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.    
80 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:12.   
81 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.    
82 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.    
83 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:12.    
84 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 1:12.     
85 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:12.    
86 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:12.    
87 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.   
88 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:12.    
89 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.   
90 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 1:12.    
91 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.    
92 TESSIER FLORIAN ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 1:12.   
93 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 1:26.    
94 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 2:40.    
95 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:56.    
96 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 6:51.  
97 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:57.    
98 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.    
99 RAAS JESSE ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.    
100 VERHAEGEN JENS ELITE 1 TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.    
101 LE ROUX EDDY ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:57.    
102 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:57.   
103 PACCALET ALEXANDRE ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:57.   
104 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.    
105 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 6:57.    
106 SCHOONERWOERD MIKE ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.    
107 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.    
108 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 6:57.    
109 VAN DER STEGEN ROEL ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.   
110 SCHEERENS PIETER ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 12:15.    
111 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 12:15.
112 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:15.   
113 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 12:15.   
114 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 15:21.   
115 VOLKERS JORN ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 18:06.    

Hors-délais :
OUSSOREN OLAF ELITE 1 WILTON VOLHARDING      
HAGER CELESTIN ELITE 2 ESP VC UNITE SCHWENHEIM     
GASIOROWSKI MARIUSZ ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 28:06.    

Non-partant :
LE GALL TOM ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB  

Abandons :
PITHON KARL ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA     
LABORIE CHRISTOPHE ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA     
BORDES CYRIL ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE    
BODIN AMIEL LOUIS ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17   
NICOULEAU MATEO ELITE 2 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17   

Classement général :
1 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN en 3h19'19''     
2 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 6.         
3 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 6.        
4 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6.        
5 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 6.         
6 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6.       
7 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 6.        
8 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 9.        
9 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12.        
10 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 15.        
11 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 37.        
12 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 57.        
13 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.        
14 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.        
15 RENAULT BAPTISTE ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 58.        
16 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 58.
17 DELEVOYE JORDAN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 58.  
18 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 58.       
19 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:01.         
20 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:01.       
21 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.        
22 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.        
23 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:01.       
24 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:01.       
25 PETITEAU VALENTIN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.       
26 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.        
27 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.        
28 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:01.        
29 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:01.         
30 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:01.       
31 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:01.        
32 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:01.        
33 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.       
34 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:01.        
35 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 1:04.  
36 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.   
37 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:04.         
38 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:04.        
39 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.        
40 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:04.       
41 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.        
42 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:04.        
43 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS 1:04.       
44 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 1:04.  
45 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.   
46 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.        
47 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.        
48 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.        
49 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 1:04.
50 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.   
51 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:04.         
52 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.       
53 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.        
54 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.        
55 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:04.       
56 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:04.       
57 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:04.        
58 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.        
59 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.        
60 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:04.        
61 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.         
62 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.         
63 HUVENERS STAN ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 1:04.        
64 CHESNEL PASCAL ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.        
65 LE MONTAGNER BENJAMEILNITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.        
66 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.       
67 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 1:04.         
68 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.         
69 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.        
70 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:04.         
71 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.         
72 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.        
73 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.        
74 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.        
75 MADORRE THIBAULT ELITE 2 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.       
76 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:12.        
77 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.        
78 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.       
79 GROLLEAU QUENTIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.        
80 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:12.       
81 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.        
82 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.        
83 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:12.        
84 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 1:12.         
85 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:12.        
86 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:12.        
87 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.        
88 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:12.         
89 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.        
90 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 1:12.        
91 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.        
92 TESSIER FLORIAN ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 1:12.        
93 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 1:26.        
94 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 2:40.        
95 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:56.         
96 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 6:51.       
97 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:57.         
98 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.        
99 RAAS JESSE ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.        
100 VERHAEGEN JENS ELITE 1 TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.        
101 LE ROUX EDDY ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:57.        
102 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:57.        
103 PACCALET ALEXANDRE ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:57.       
104 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.        
105 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 6:57.        
106 SCHOONERWOERD MIKEELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.        
107 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.        
108 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 6:57.        
109 VAN DER STEGEN ROELELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.        
110 SCHEERENS PIETER ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:31:34. 12:15.        
111 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 12:15.
112 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:15.  
113 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 12:15.       
114 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 15:21.       
115 VOLKERS JORN ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 18:06.     

Classement du meilleur grimpeur :
1 LARPE KILLIAN A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 10 pts
2 OVERSTE MATTHEW WILTON VOLHARDING 8   
3 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6
4 BOULO MATTHIEU TEAM PAYS DE DINAN 4  
5 ER RAFAI MOHAMED EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN4S LOIRET 4     
6 JULLIEN ANTHONY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2  
7 EL KOURAJI MOHCINE EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN2S LOIRET 2       
8 RENAULT BAPTISTE POC CÔTE DE LUMIERE 1  
9 DUFOUR FLORIAN CREUSE OXYGENE 1  
10 PATOUX JEREMY TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1  
 
Classement du meilleur jeune :   
1 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN en 3h19'19''
2 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12.
3 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 15.
4 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 57.
5 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.
6 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.
7 RENAULT BAPTISTE ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 58.
8 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 58.
9 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 58.  
10 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:01.       
11 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.
12 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.
13 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:01.       
14 PETITEAU VALENTIN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.       
15 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.
16 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:01.  
17 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:01.       
18 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:01.
19 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:01.
20 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.       
21 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.
22 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:04.  
23 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:04.
24 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:04.       
25 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.
26 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:04.
27 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
28 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 1:04.
29 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.  
30 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.       
31 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.
32 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
33 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:04.       
34 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:04.
35 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
36 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.  
37 HUVENERS STAN ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 1:04.
38 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.       
39 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:20:23. 1:04.  
40 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
41 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.
42 MADORRE THIBAULT ELITE 2 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.       
43 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.
44 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.       
45 GROLLEAU QUENTIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.
46 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.
47 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.
48 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:12.
49 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:12.
50 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.
51 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.
52 TESSIER FLORIAN ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 1:12.
53 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 2:40.
54 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:56.  
55 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 6:51.       
56 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:57.  
57 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
58 RAAS JESSE ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
59 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:57.
60 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
61 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 6:57.
62 SCHOONERWOERD MIKE ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.
63 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.
64 VAN DER STEGEN ROEL ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
65 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE 12:15.       
66 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:15.       
67 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 12:15.       
68 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 15:21.       
69 VOLKERS JORN ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 18:06.  
    
Classement des points chauds :    
1 THEVENEZ GEOFFREY POC CÔTE DE LUMIERE 8 pts  
2 LEGROS ADRIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6  
3 CONSTANTIN BAPTISTE CREUSE OXYGENE 6  
4 MORIN EMMANUEL SOJASUN ESPOIR ACNC 6  
5 ROCHAS REMY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6  
6 BERNARD ENZO VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2
7 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2
8 MEREDITH CHARLIE EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV 1
9 TELLIER LUC VCP LOUDEAC 1  
10 PERRET KEVIN UC NANTES ATLANTIQUE 1  
    
Classement par équipes :
1 TEAM PAYS DE DINAN en 9h58'40''
2 UC NANTES ATLANTIQUE 45.   
3 SOJASUN ESPOIR ACNC 1:27.   
4 VENDEE U - PAYS DE LA 1:28.  
5 CÔTES D'ARMOR MARIE 1:28.   
6 VCP LOUDEAC 1:28.   
7 CREUSE OXYGENE 1:31.   
8 POC CÔTE DE LUMIERE 1:33.   
9 CHAMBERY CYCLISME 2:14.   
10 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 2:20.   
11 VC VAULX EN VELIN 2:20.  
12 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 2:23.   
13 A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U 2:23.  
14 TEAM CYCLISTE AZUREEN 2:26.   
15 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - ORLEANS LO 2:26.  
16 CYCLING ULSTER 2:26.   
17 WILTON VOLHARDING 2:26.   
18 TEAM BRICQUEBEC 2:29.   
19 OC LOCMINE FYBOLIA 2:29.   
20 VC UNITE SCHWENHEIM 2:37.   
21 WV NOORD HOLLAND 4:02.   
22 TWC MAASLANDSTER ZUID 14:15.  