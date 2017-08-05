Estivale Bretonne - Et. 1 : Thibault Guernalec 1er https://t.co/cpvhAcGqxL #directvelo— DirectVelo (@directvelo) 4 août 2017
Thibault Guernalec (Team Pays de Dinan) s'est imposé, ce vendredi, lors de la première étape de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale), disputée sur 143,6 kilomètres autour de Plévin. Il a devancé Nicolas David (Creuse Oxygène Guéret) et son coéquipier Matthieu Boulo.
Thibault Guernalec devient par la même occasion le premier leader de l'épreuve.
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Classement de la 1ère étape :
1 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN les 143.6 Km en 3h19'19'' (moy. 43.228 km/h)
2 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 6.
3 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 6.
4 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6.
5 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 6.
6 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6.
7 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 6.
8 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 9.
9 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12.
10 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 15.
11 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 37.
12 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 57.
13 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.
14 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.
15 RENAULT BAPTISTE ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 58.
16 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 58.
17 DELEVOYE JORDAN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 58.
18 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 58.
19 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:01.
20 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:01.
21 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.
22 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.
23 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:01.
24 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:01.
25 PETITEAU VALENTIN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.
26 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.
27 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.
28 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:01.
29 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:01.
30 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:01.
31 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:01.
32 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:01.
33 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.
34 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:01.
35 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 1:04.
36 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.
37 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:04.
38 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:04.
39 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.
40 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:04.
41 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.
42 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:04.
43 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:04.
44 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - 1:04.
45 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:20:23. 1:04.
46 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.
47 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
48 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:20:23. 1:04.
49 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE 1:04.
50 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
51 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:04.
52 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.
53 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:20:23. 1:04.
54 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:23. 1:04.
55 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:04.
56 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:04.
57 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:04.
58 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
59 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.
60 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:04.
61 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.
62 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.
63 HUVENERS STAN ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 1:04.
64 CHESNEL PASCAL ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.
65 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.
66 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.
67 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 1:04.
68 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.
69 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
70 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:04.
71 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.
72 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
73 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.
74 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.
75 MADORRE THIBAULT ELITE 2 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.
76 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:12.
77 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.
78 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.
79 GROLLEAU QUENTIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.
80 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:12.
81 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.
82 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.
83 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:12.
84 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 1:12.
85 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:12.
86 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:12.
87 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.
88 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:12.
89 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.
90 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 1:12.
91 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.
92 TESSIER FLORIAN ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 1:12.
93 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 1:26.
94 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 2:40.
95 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:56.
96 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 6:51.
97 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:57.
98 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
99 RAAS JESSE ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
100 VERHAEGEN JENS ELITE 1 TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
101 LE ROUX EDDY ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:57.
102 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:57.
103 PACCALET ALEXANDRE ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:57.
104 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
105 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 6:57.
106 SCHOONERWOERD MIKE ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.
107 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.
108 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 6:57.
109 VAN DER STEGEN ROEL ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
110 SCHEERENS PIETER ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 12:15.
111 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 12:15.
112 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:15.
113 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 12:15.
114 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 15:21.
115 VOLKERS JORN ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 18:06.
Hors-délais :
OUSSOREN OLAF ELITE 1 WILTON VOLHARDING
HAGER CELESTIN ELITE 2 ESP VC UNITE SCHWENHEIM
GASIOROWSKI MARIUSZ ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 28:06.
Non-partant :
LE GALL TOM ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB
Abandons :
PITHON KARL ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA
LABORIE CHRISTOPHE ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA
BORDES CYRIL ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE
BODIN AMIEL LOUIS ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17
NICOULEAU MATEO ELITE 2 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17
Classement général :
1 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN en 3h19'19''
2 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 6.
3 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 6.
4 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6.
5 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 6.
6 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6.
7 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 6.
8 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 9.
9 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12.
10 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 15.
11 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 37.
12 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 57.
13 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.
14 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.
15 RENAULT BAPTISTE ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 58.
16 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 58.
17 DELEVOYE JORDAN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 58.
18 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 58.
19 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:01.
20 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:01.
21 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.
22 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.
23 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:01.
24 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:01.
25 PETITEAU VALENTIN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.
26 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.
27 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.
28 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:01.
29 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:01.
30 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:01.
31 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:01.
32 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:01.
33 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.
34 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:01.
35 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 1:04.
36 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.
37 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:04.
38 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:04.
39 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.
40 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:04.
41 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.
42 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:04.
43 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS 1:04.
44 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 1:04.
45 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.
46 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.
47 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
48 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.
49 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 1:04.
50 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
51 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 1:04.
52 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.
53 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.
54 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
55 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:04.
56 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:04.
57 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:04.
58 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
59 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.
60 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:04.
61 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.
62 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.
63 HUVENERS STAN ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 1:04.
64 CHESNEL PASCAL ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:04.
65 LE MONTAGNER BENJAMEILNITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.
66 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.
67 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 1:04.
68 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.
69 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
70 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:04.
71 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 1:04.
72 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
73 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 1:04.
74 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.
75 MADORRE THIBAULT ELITE 2 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.
76 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:12.
77 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.
78 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.
79 GROLLEAU QUENTIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.
80 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:12.
81 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.
82 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.
83 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:12.
84 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 1:12.
85 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:12.
86 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1:12.
87 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.
88 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 1:12.
89 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.
90 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 1:12.
91 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.
92 TESSIER FLORIAN ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 1:12.
93 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 1:26.
94 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 2:40.
95 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:56.
96 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 6:51.
97 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:57.
98 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
99 RAAS JESSE ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
100 VERHAEGEN JENS ELITE 1 TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
101 LE ROUX EDDY ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:57.
102 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:57.
103 PACCALET ALEXANDRE ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:57.
104 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
105 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 6:57.
106 SCHOONERWOERD MIKEELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.
107 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.
108 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 6:57.
109 VAN DER STEGEN ROELELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
110 SCHEERENS PIETER ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:31:34. 12:15.
111 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE CLUB 12:15.
112 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:15.
113 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 12:15.
114 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 15:21.
115 VOLKERS JORN ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 18:06.
Classement du meilleur grimpeur :
1 LARPE KILLIAN A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 10 pts
2 OVERSTE MATTHEW WILTON VOLHARDING 8
3 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6
4 BOULO MATTHIEU TEAM PAYS DE DINAN 4
5 ER RAFAI MOHAMED EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN4S LOIRET 4
6 JULLIEN ANTHONY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2
7 EL KOURAJI MOHCINE EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN2S LOIRET 2
8 RENAULT BAPTISTE POC CÔTE DE LUMIERE 1
9 DUFOUR FLORIAN CREUSE OXYGENE 1
10 PATOUX JEREMY TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1
Classement du meilleur jeune :
1 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN en 3h19'19''
2 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12.
3 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 15.
4 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 57.
5 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.
6 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 58.
7 RENAULT BAPTISTE ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 58.
8 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 58.
9 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 58.
10 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:01.
11 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 1:01.
12 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.
13 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:01.
14 PETITEAU VALENTIN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.
15 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:01.
16 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:01.
17 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 1:01.
18 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:01.
19 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:01.
20 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:01.
21 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.
22 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 1:04.
23 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 1:04.
24 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1:04.
25 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.
26 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:04.
27 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
28 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT 1:04.
29 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 1:04.
30 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.
31 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 1:04.
32 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
33 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 1:04.
34 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:04.
35 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
36 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:04.
37 HUVENERS STAN ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 1:04.
38 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1:04.
39 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:20:23. 1:04.
40 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 1:04.
41 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 1:04.
42 MADORRE THIBAULT ELITE 2 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.
43 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.
44 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 1:12.
45 GROLLEAU QUENTIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.
46 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1:12.
47 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.
48 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 1:12.
49 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 1:12.
50 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 1:12.
51 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 1:12.
52 TESSIER FLORIAN ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE 1:12.
53 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 2:40.
54 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:56.
55 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 6:51.
56 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:57.
57 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
58 RAAS JESSE ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
59 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:57.
60 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
61 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 6:57.
62 SCHOONERWOERD MIKE ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.
63 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:57.
64 VAN DER STEGEN ROEL ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 6:57.
65 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE 12:15.
66 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:15.
67 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 12:15.
68 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 15:21.
69 VOLKERS JORN ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 18:06.
Classement des points chauds :
1 THEVENEZ GEOFFREY POC CÔTE DE LUMIERE 8 pts
2 LEGROS ADRIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6
3 CONSTANTIN BAPTISTE CREUSE OXYGENE 6
4 MORIN EMMANUEL SOJASUN ESPOIR ACNC 6
5 ROCHAS REMY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6
6 BERNARD ENZO VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2
7 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2
8 MEREDITH CHARLIE EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV 1
9 TELLIER LUC VCP LOUDEAC 1
10 PERRET KEVIN UC NANTES ATLANTIQUE 1
Classement par équipes :
1 TEAM PAYS DE DINAN en 9h58'40''
2 UC NANTES ATLANTIQUE 45.
3 SOJASUN ESPOIR ACNC 1:27.
4 VENDEE U - PAYS DE LA 1:28.
5 CÔTES D'ARMOR MARIE 1:28.
6 VCP LOUDEAC 1:28.
7 CREUSE OXYGENE 1:31.
8 POC CÔTE DE LUMIERE 1:33.
9 CHAMBERY CYCLISME 2:14.
10 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 2:20.
11 VC VAULX EN VELIN 2:20.
12 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 2:23.
13 A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U 2:23.
14 TEAM CYCLISTE AZUREEN 2:26.
15 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - ORLEANS LO 2:26.
16 CYCLING ULSTER 2:26.
17 WILTON VOLHARDING 2:26.
18 TEAM BRICQUEBEC 2:29.
19 OC LOCMINE FYBOLIA 2:29.
20 VC UNITE SCHWENHEIM 2:37.
21 WV NOORD HOLLAND 4:02.
22 TWC MAASLANDSTER ZUID 14:15.
Patrick Jégou - Estivale Bretonne (Elite Nationale) 2017
Patrick Jégou - Estivale Bretonne (Elite Nationale) 2017
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