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Thomas Girard (Creuse Oxygène Guéret) a remporté, ce lundi, la quatrième et dernière étape de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale), disputée autour de Loudéac sur une distance de 133,9 kilomètres. Il a devancé Jules Roueil (Team U Nantes Atlantique) et Enzo Bernard (Vendée U).
Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin) s'adjuge le classement général.
Classement de la 4e étape :
1 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE les 133,9 km en 3h00'15'' (moy. 44.571 km/h)
2 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE
3 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE
4 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO
5 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN
6 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS
7 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC
8 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN
9 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER
10 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC
11 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM
12 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION
13 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
14 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING
15 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY
16 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN
17 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS
18 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC
19 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION
20 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE
21 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE
22 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN
23 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN
24 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN
25 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
26 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN
27 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE VC TOUCY - UV AUBE
28 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC
29 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING
30 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN
31 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE
32 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE
33 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN
34 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE
35 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE
36 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN
37 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER
38 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE
39 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER
40 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE
41 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING
42 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING
43 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN
44 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS
45 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC
46 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN
47 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN
48 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER
49 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY
50 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17
51 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA
52 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION
53 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC
54 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC
55 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA
56 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM
57 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM
58 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER
59 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
60 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC
61 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
62 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS
63 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION
64 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS
65 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM
66 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE
67 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC
68 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17
69 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN
70 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN
71 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
72 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
73 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 39.
74 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 39.
75 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 43.
76 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 53.
77 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 2:19.
78 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 2:32.
79 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 2:51.
80 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 2:51.
81 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:02.
82 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:02.
83 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 3:03:17. 3:02.
84 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 5:03.
85 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 5:03.
86 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 5:03.
Non-partant :
DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA
Abandons :
GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN
MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG
LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG
MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER
TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC
ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LOIRET
RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN
Classement général final :
1 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN les 535,7 km en 12h35'17'' (moy. 42.556 km/h)
2 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 28.
3 KRAINER TARUIA FRANTZELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2:30.
4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 2:44.
5 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:19.
6 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:22.
7 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:26.
8 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:26.
9 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:32.
10 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:40.
11 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:40.
12 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:43.
13 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:11.
14 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:12.
15 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:21.
16 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:23.
17 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:24.
18 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:25.
19 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:27.
20 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:27.
21 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:29.
22 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 4:32.
23 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:32.
24 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:35.
25 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:35.
26 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:38.
27 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:41.
28 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:41.
29 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:44.
30 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:44.
31 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:48.
32 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:52.
33 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:52.
34 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:52.
35 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:52.
36 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:52.
37 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:55.
38 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:56.
39 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:56.
40 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:58.
41 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:58.
42 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:58.
43 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:00.
44 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 5:00.
45 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 5:05.
46 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 5:13.
47 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 5:36.
48 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 6:22.
49 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:25.
50 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:37.
51 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:39.
52 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 6:53.
53 LE MONTAGNER BENJAMEINLITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:55.
54 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:55.
55 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 6:55.
56 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:03.
57 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 7:07.
58 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 7:42.
59 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:43.
60 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 7:44.
61 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 8:05.
62 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 8:19.
63 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 8:47.
64 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 9:23.
65 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 9:36.
66 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 9:38.
67 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 9:38.
68 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:48.
69 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 9:50.
70 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 10:35.
71 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 11:11.
72 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 11:36.
73 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 12:04.
74 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12:37.
75 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 13:17.
76 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 13:34.
77 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 13:38.
78 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 15:08.
79 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:13.
80 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 16:27.
81 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY 17:37.
82 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 18:47.
83 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 20:58.
84 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 22:21.
85 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 23:23.
86 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 29:31.
#cyclisme Victoire de Girard Thomas lors de la 4ème et dernière étape de l'Estivale Bretonne.Publié par Marjorie Creuse Oxygène Guéret sur lundi 7 août 2017
Patrick Jégou - Estivale Bretonne (Elite Nationale) 2017
Patrick Jégou - Estivale Bretonne (Elite Nationale) 2017
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Bonjour Roland,
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