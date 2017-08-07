Thomas Girard (Creuse Oxygène Guéret) a remporté, ce lundi, la quatrième et dernière étape de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale), disputée autour de Loudéac sur une distance de 133,9 kilomètres. Il a devancé Jules Roueil (Team U Nantes Atlantique) et Enzo Bernard (Vendée U).
Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin) s'adjuge le classement général.

Classement de la 4e étape :
1 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE les 133,9 km en 3h00'15'' (moy. 44.571 km/h)  
2 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE  
3 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE
4 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO
5 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN  
6 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS
7 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC   
8 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN  
9 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER   
10 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC  
11 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM  
12 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION  
13 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN  
14 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING   
15 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY  
16 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN  
17 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS
18 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC   
19 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION  
20 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE
21 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE
22 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN  
23 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN  
24 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN  
25 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN  
26 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN  
27 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE VC TOUCY - UV AUBE
28 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC  
29 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING   
30 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN  
31 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE  
32 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE
33 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN  
34 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE   
35 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE  
36 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN  
37 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER   
38 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE  
39 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER   
40 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE   
41 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING   
42 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING   
43 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN  
44 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS  
45 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC   
46 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN  
47 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN  
48 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER   
49 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY  
50 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17
51 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA  
52 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION  
53 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC  
54 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC  
55 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA  
56 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM  
57 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM  
58 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER   
59 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
60 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC  
61 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN  
62 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS
63 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION  
64 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS  
65 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM  
66 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE   
67 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC  
68 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17
69 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN  
70 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN  
71 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN  
72 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
73 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 39.  
74 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 39.   
75 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 43.   
76 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 53.   
77 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 2:19.   
78 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 2:32.   
79 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 2:51.
80 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 2:51.   
81 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:02.   
82 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:02.   
83 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 3:03:17. 3:02.   
84 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 5:03.  
85 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 5:03.   
86 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 5:03.  

Non-partant :      
DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA    
      
Abandons :
GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN    
MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG    
LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG    
MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO   
MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER    
TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC    
ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LOIRET  
RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN   

Classement général final :
1 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN les 535,7 km en 12h35'17'' (moy. 42.556 km/h)  
2 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 28.     
3 KRAINER TARUIA FRANTZELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2:30.    
4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 2:44.     
5 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:19.     
6 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:22.      
7 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:26.     
8 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:26.      
9 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:32.      
10 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:40.    
11 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:40.     
12 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:43.     
13 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:11.     
14 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:12.     
15 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:21.     
16 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:23.     
17 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:24.     
18 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:25.     
19 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:27.   
20 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:27.     
21 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:29.     
22 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 4:32.   
23 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:32.     
24 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:35.     
25 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:35.     
26 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:38.   
27 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:41.   
28 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:41.   
29 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:44.     
30 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:44.      
31 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:48.     
32 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:52.     
33 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:52.     
34 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:52.      
35 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:52.    
36 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:52.     
37 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:55.      
38 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:56.     
39 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:56.    
40 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:58.     
41 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:58.     
42 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:58.      
43 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:00.     
44 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 5:00.     
45 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 5:05.    
46 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 5:13.    
47 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 5:36.     
48 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 6:22.      
49 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:25.     
50 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:37.     
51 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 6:39.   
52 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 6:53.     
53 LE MONTAGNER BENJAMEINLITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:55.     
54 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:55.     
55 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 6:55.     
56 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:03.     
57 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 7:07.   
58 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 7:42.      
59 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:43.  
60 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 7:44.     
61 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES-LYS 8:05.   
62 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 8:19.    
63 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 8:47.     
64 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 9:23.   
65 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 9:36.     
66 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 9:38.   
67 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 9:38.     
68 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:48.      
69 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 9:50.   
70 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 10:35.     
71 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 11:11.     
72 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 11:36.   
73 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 12:04.     
74 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12:37.     
75 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 13:17.    
76 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 13:34.     
77 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 13:38.     
78 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 15:08.     
79 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:13.   
80 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 16:27.     
81 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY 17:37.     
82 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 18:47.     
83 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 20:58.     
84 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 22:21.   
85 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 23:23.    
86 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 29:31.    