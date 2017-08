Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (TCFIA) qui aura lieu du 5 au 10 septembre 2017.et venue de la ministre Laura FLESSEL sur le tour - Cette année la nouvelle Ministre des sports (voir article du Dauphiné ci-joint) nous fait l'honneur  de venir sur notre Tour alors que bien des médias nous ignorent. - (Gilbert BUISSON)

Madame, Monsieur,



Cette année la nouvelle Ministre des sports (voir article du Dauphiné ci-joint) nous fait l'honneur de venir sur notre Tour alors que bien des médias nous ignorent.



Bonjour,



Le cyclisme féminin est en perte de vitesse et a besoin de soutien pour survivre.

C'est la seule course qui reste en France avec 6 étapes en ligne et 1 contre la montre.



Cette année trois épreuves internationales en France disparaissent du calendrier UCI:

- le tour de Bretagne,

- la route de France

- les trophées d'or



Notre épreuve, le Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche résiste grâce à une structure constituée uniquement de bénévoles qui s'investissent sans compter.

Il est de plus en plus difficile de convaincre les municipalités d'accueillir notre tour pour des départs ou des arrivées dans leur ville à cause des restrictions de budget des régions.

Il en va de même pour obtenir le soutien financier des différents sponsors.



Une large communication par les médias et surtout par les grands médias faciliterait nos démarches et sauverait sans doute cette dernière course à étapes qui est une des plus renommées au monde pour son originalité, sa convivialité et ses tracés variés.



Nous pensons que vous pourriez nous aider à promouvoir cette dernière course de cyclisme féminin international que la France accueille.

Certains médias commencent à diffuser des reportages et des évènements en direct sur le sport féminin.



Nous espérons que notre course qui traverse les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse et de la Lozère va enfin connaitre la notoriété qu'elle mérite grâce à vous et à votre journal.

Vous trouverez ci-joint un dossier de présentation de notre tour, et des compléments d'information sur notre site.



Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations sportives.

Relations Presse: Gilbert BUISSON

04 75 51 99 32 / 06 43 25 82 45

contact: gilbert.buisson@tcfia.com

Site: www.tcfia.com

youtube: https://www.youtube.com/user/TCFIA

facebook: https://facebook.com/tcfia

photos: https://www.flickr.com/photos/129743033@N07/albums

Twitter: https://twitter.com/tcfia