Tour d'Espagne 2017 - Julien Bernard retenu pour courir la Vuelta - L'équipe Trek-Segafredo a communiqué, hier, le nom de ses neuf coureurs qui disputeront la Vuelta, du 19 août au 10 septembre. Parmi eux, Julien Bernard. Le Nivernais avait déjà couru le Tour d'Espagne en 2016 - ()

Pour son dernier Grand Tour, l'Espagnol Alberto Contador mènera l'équipe Trek-Segafredo sur le Tour d'Espagne, accompagné de John Degenkolb et Edward Theuns.Alberto Contador avait annoncé qu'il terminerait sa carrière après la Vuelta, une course qu'il a gagné à trois reprises. L'Espagnol sera bien le chef de file de l'équipe Trek-Segafredo sur le Tour d'Espagne, au départ vendredi de Nîmes. Il figurera parmi les favoris à la victoire finale, lui qui roulera pour la dernière fois en compétition sur ses routes.En compagnie du Pistolero, on retrouvera l'Allemand John Degenkolb, déjà victorieux 10 fois sur la Vuelta et maillot vert en 2014, ainsi que le Belge Edward Theuns, très en vue sur le BinkBank Tour la semaine dernière (une victoire d'étape). Jarlinson Pantano, Jesus Hernandez, Peter Stetina et Julien Bernard seront là pour soutenir Contador pour la montagne. Koen de Kort et Markel Irizar complètent la sélection.