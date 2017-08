Vuelta 2017 – Le sprinteur Matteo Trentin vainqueur en montagne - La dixième étape de la Vuelta 2017 a une nouvelle fois profité aux échappés. Dans un parcours de moyenne montagne, c’est le sprinteur Matteo Trentin (Quick-Step) qui s’impose au final. Grâce à sa pointe de vitesse, il a devancé largement Jose Joaquin Rojas (Movistar). L’Italien signe son second succès sur cette édition. _ Vuelta - dailymotion - Etape 10 - Victoire de Trentin + VIDEOS : - Ultimo kilómetro / Last kilometer - Étape 10 / Stage 10 - Where are Froomey's glasses? / ¿Donde estan las gafas - Alto del Morrón de Totana - Étape 10 / Stage 10 -

( David ROZENCWAJG - TodayCyling)