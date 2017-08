Sébastien Champalou s'est imposé hier à Chaunay. - (Photo cor., Adrien Toulisse) Après une course menée à plus de 45 km/h sur un parcours plat comme la main, et avec un vent modéré, le cour...

Vienne - Cyclisme - Prix de la Renaissance à Chaunay (2, 3, j et pc) 6 Champalou en filou - Après une course menée à plus de 45 km/h sur un parcours plat comme la main, et avec un vent modéré, le coureur d'Orléans, Sébastien Champalou, s'est adjugé la quatrième victoire de sa saison, dans un sprint réduit. Il a devancé Nikita Abramov (Cycle Poitevin) et Frédéric Cardineau (Vélophile Naintréenne) -

(Adrien Toulisse - Cyclisme Vienne: toutes les infos sur le Cyclisme dans le 86)