Julien Lamy (2e, CC Périgueux Dordogne) : « J'étais devant avec Yoann Paillot, le champion de France du contre-la-montre, le numéro un français chez les amateurs. J'adore être échappé avec lui. Ça roule, mais, à la fin, je n'en pouvais plus. Il est parti au train. Je ne pouvais pas suivre, je voyais des étoiles. Je n'avais qu'une obsession, franchir la ligne pour décrocher la deuxième place. J'ai tout donné. Terminer derrière

Yoann Paillot, c'est une sacrée performance. »



Mickaël Guichard (3e, Océane Top 16) : « Les années précédentes, nous tombions toujours sur des individualités assez fortes. Là, nous nous sommes appuyés sur un très bon collectif. On s'entend tous très bien. On a fait une belle course. Lorsqu'ils sont partis à deux, on savait que Paillot était en forme. Derrière, on est sorti en contre à trois, au cas ou. C'est le scénario parfait. »



Aurélien Moulin (4e, Océane Top 16) : « On voulait réaliser une belle performance. Certains commentaires parus dans la presse (lire notre édition du 27 juillet) ne nous ont pas faits plaisir. Nous avions à cœur de prendre notre revanche car ce ne sont pas des choses qui se disent. Nous avons réalisé une course d'équipe, Yoann Paillot lançant l'échappée sur une bordure dès le deuxième tour. »