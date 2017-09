3e édition de la Powerade Chrono Classic. Le premier constat qui s'impose est que ce rendez-vous de fin de saison a définitivement gagné sa place auprès des spécialistes de l'effort solitaire, présents en force et en qualité cet après-midi à Montlivault. - (41) - L'épreuve, ouverte à toutes les catégories depuis les minimes, aura bien d'autres centres d'intérêts, notamment avec une belle brochette de féminines et de juniors. Et à ne pas manquer, le tandem handisport Raphaël Beaugillet - Cénéric Racault qui ouvrira la route à 13 h 4 - Les engagés + résultats et photos 2016 - (Michel COLIN - Cyclisme Loir-Et-Cher: toutes les infos sur le Cyclisme dans le 41 - Actualité - DirectVélo)