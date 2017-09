La troisième manche du Challenge Berry-Sologne, qui s'est déroulée, hier, à Saint-Germain sous l'égide du BMX racing-club de Bourges, a été le théâtre de bon nombre de chutes, heureusement sans gravité, et de courses âprement disputées sous un ciel capricieux.

« La piste a été entièrement refaite et sur la grave pourtant bien tassée, il y a quelques glissades », soulignait Thierry Préau, cheville ouvrière du club germinois. Côté organisation, la réussite était au rendez-vous, fruit d'une belle complicité entre les clubs de Bourges et de Saint-Germain et d'un travail acharné durant de longues journées mené de main de maître par Christelle et Daniel Germain.

Le couple sera aujourd'hui (début de la compétition à 11 h 30) dans les starting-blocks pour une parfaite organisation du 4 e Open Matthias-Germain dédié à la mémoire de leur fils décédé brutalement en juillet 2012, à l'âge de 11 ans lors d'un entraînement sur la piste du Creps.

Tous les pilotes qui ont concouru hier s'aligneront de nouveau aujourd'hui avec une envie de vaincre décuplée, notamment ceux qui ont côtoyé ce gamin si attachant et doué. Certes, la concurrence sera rude avec les pensionnaires du pôle France jeunes de Bourges mais le spectacle sera d'autant plus beau et attrayant. Et ceux qui ont chuté hier vont se remettre en selle avec un seul désir : rendre hommage à Matthias !

les podiums

Pré-licenciés. 1. Luka Lordet (Theillay) ; 2. Tom Lonca (Theillay) ; 3. Jicaël Henry (Bertranges ASGU).

Poussins. 1. Evan Poirier (Saint-Germain-du-Puy) ; 2. Ethan Langeron (Bourges) ; 3. Jonas Personnic (Theillay).

Pupilles. 1. Noa Dagois (Châteauroux) ; 2. Evan Brard (Châteauroux) ; 3. Valentin Hoog (Bertranges ASGU) 11. Ange Fusil (Ruins) ; 18. Anaïs Picard (Rians) ; 21. Alix Lanoue (Bourges).

Benjamins. 1. Baptiste Godon (Bourges) ; 2. Maxence Préau (Saint-Germain-du-Puy) ; 3. Timéo Germain (Bourges) 8. Zoé Lanoue (Bourges) ; 18. Charlotte Berneau (Rians).

Minimes. 1. Arthur Guérout (Châteauroux) ; 2. Théo Bertrand (Châteauroux) ; 3. Elliot Lapoumeroulie (Châteauroux).

Cadets. 1. Matthias Prin (Châteauroux) ; 2. David Boisson (Theillay) ; 3. Yann Brunet (Saint-Germain-du-Puy).

Juniors. 1. Kévin Guennet (Châteauroux) ; 2. Axel Lhuilier (Châteauroux) ; 3. Anthony Joubert (Châteauroux).

Cruisers. 1. Maxime Dupont (Rians) ; 2. Sébastien Aumont (Bourges) ; 3. Thierry Guérout (Châteauroux).

Nadine Maréchal