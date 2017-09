Cyclo-cross d'Aix les Bains — Une épreuve qui s'inspire du modèle américain - Le dimanche 8 octobre prochain aura lieu la seconde édition du cyclo-cross d'Aix les Bains. Un parcours moderne, un plateau relevé, des professionnels accessibles, un cadre agréable et une ambiance "jeunes" seront au rendez-vous.  

Dimanche 01 octobre 2017, cyclo-cross du lac de Saint-Pardoux ' avec Miguel Martinez : Champion du monde espoirs cyclo-cross en 1996, champion olympique et du monde VTT en 2000, champion de France VTT marathon en 2017. Yoann Paillot : Champion d'Europe CLM espoirs en 2011, vice-champion du monde CLM espoirs en 2013, champion de France CLM amateurs en 2016 et 2017 (2 e chez les pros), 12 victoires en élites cette saison. Maxime Bonsergent : Champion de France juniors cyclo-cross en 2017. Pasquine Vandermouten : Championne de France cadettes cyclo-cross en 2016 et 2017. Sandy Dujardin : Vainqueur du challenge national juniors cyclo-cross en 2015. Thomas Bonnet : Champion d'Europe et du monde juniors VTT en 2016 Théo Vimpère : 4 e des championnats de France espoirs 2011. Mathieu Morichon : Vainqueur du challenge national cadets cyclo-cross en 2010. + les engagés - (Alain RATTAT - Le blog du cyclisme en Auvergne Limousin)