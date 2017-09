Au pays de la citrouille, le vélo a aussi sa place… comme en témoigne cet après-midi dédié au cyclo-cross, ce samedi à Millançay, avec cinq courses au programme qui vont marquer l'ouverture de la saison en Loir-et-Cher.

Un petit tour de force

Millan'cyclisme, le club organisateur, a même réussi un petit tour de force en rassemblant toutes les catégories du cyclisme, depuis les plus jeunes des écoles de vélo, jusqu'aux compétiteurs élite.

Même si la météo n'est pas celle qui accompagne généralement cette spécialité, c'est bien sûr cette catégorie élite que l'on suivra tout particulièrement lors de la course phare du jour, laquelle mettra aux prises une brochette de spécialistes, dont le trio composé de Renard, Limoges et Costes. Ce dernier, lauréat l'an passé tentera la passe de deux à Millançay.

Ces trois favoris devront cependant composer avec l'Orléanais Perrot et avec Martin (Moulins/Yzeure).

Une belle lutte est également attendue dans la course des juniors où il faudra suivre Demay (Montrichard) et Lecomte (Contres).

Les courses dédiées aux cadets et minimes, avec des pelotons fournis, devraient elles aussi donner lieu à de belles empoignades.

Pratique

Ce samedi à Millançay. 13 h 15 : écoles de vélo. 14 h 10 : minimes. 15 h : cadets. 16 h : seniors et juniors. 16 h 02 : pass'cyclisme.