UCI – L’avenir du cyclisme appartient à David et ça va chier ! - Des cartons jaunes, rouges, verts, roses sur les routes du World Tour en 2018. Des vélos sciés pour contrôler d’éventuels moteurs cachés dedans, des nouvelles mesures comme s’il y en pleuvait afin de servir et de défendre au mieux un sport qui se retrouve trop souvent au centre d’interminables affaires de corruptions. David Lappartient est le nouveau président de l’UCI (Union cycliste internationale) et va essayer d’enrayer les fraudes en tous genres non sans subir des pressions de ceux pour qui la triche et les combines sont légions. - (TodayCycling)