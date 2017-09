Du grand spectacle à Aubière ce samedi - Le Vélo Club Cournon d'Auvergne organise ce samedi le Circuit des Champions à Aubière (Puy-de-Dôme). Au programme de l'épreuve toutes catégories : un circuit de 1,650 km à parcourir 50 fois soit 82,5 kilomètres. Le départ sera donné à 15h + les engagés - (Sports Auvergne - Actualité - DirectVélo)

La ville d’Aubière acceuille ce samedi la 11e édition du Circuit des Champions. Sur 50 tours de 1,650 kilomètre, une belle bagarre s’annonce entre les participants qui composeront un peloton imposant.

La course cycliste annuelle de la ville d'Aubière change de nom mais pas de réputation. Après s'être appelée pendant plusieurs années « le Grand Prix de la Saint-Loup », les organisateurs et le Vélo Club Cournon Auvergne ont décidé d'apporter des modifications à cette nouvelle édition.

Ce samedi après-midi, les spectateurs assisteront à une belle épreuve, avec des coureurs de deuxième et troisième catégories. Ces derniers auront l'occasion de rouler aux côtés de cyclistes de première catégorie.

Avec près de 70 participants, de nombreuses équipes venues de toute la France et même des coureurs étrangers, cette 11e édition semble donc être inédite. Le cadre de la course, en revanche, lui ne change pas. Comme l'année précédente, la ligne d'arrivée se trouvera toujours sur la place des Ramacles et le tracé sillonnera le centre-ville d'Aubière.

Le président de la course Pierre Delcourt espère attirer un grand nombre de spectateurs et, pour cela, il compte sur la foire de la Saint-Loup qui se déroulera dans le même temps avec une grande brocante organisée dans les rues de la commune.

Afin d'augmenter le niveau de la course, des maillots distinctifs seront distribués, du jaune pour le vainqueur et bleu pour le plus combatif, les coureurs vont se livrer une belle bataille.

Les spectateurs pourront profiter d'un écran géant qui permettra de tout savoir sur le Circuit des Champions.

Organisation

Départ. 15 heures place des Ramacles.

Arrivée. Prévue vers 17 h 30.

Circuit. 1,650 km à boucler 50 tours, soit 82,5 km.

Catégories. 1, 2, 3 et juniors.