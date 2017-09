La Jean-patrick Dubuisson: Florent pereira gagne à Chazemais

Florent Pereira s'est imposé au sprint cet après-midi à Chazemais pour la première étape de La Jean-Patrick Dubuisson. L'ancien professionnel du Team Pro Immo Nicolas Roux a réglé ses neuf compagnons d'échappée alors que le peloton était à moins de vingt secondes. Tour au long des 130 kilomètres, la course a été animée avec toujours un groupe plus ou moins étoffé à l'avant. Et à l'entrée sur le circuit final, le peloton était toujours sur les talons des hommes de tête. Retrouvez ci-dessous le direct proposé par MGVELO.Demain, c'est un chrono par équipe qui attend le peloton sur une distance de 8 km sur le territoire de la commune de Saint-Victor à partir de 9 heures 30. Et l'après-midi, ce sera la grande bagarre à Désertines sur six tours de circuit qui proposera la montée de la côte du Peu. Vu les très faibles écarts d'aujourd'hui et un chrono très court, il y aura beaucoup de vainqueurs potentiels demain en début d'après-midi. Mais Florent Pereira sera difficile à bousculer, il est en...