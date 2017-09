La saison de cyclo-cross démarre dimanche prochain en Indre-et-Loire, comme d'habitude à Monnaie. Si l'épreuve d'Azay-sur-Cher disparaît, quatre nouvelles organisations font leur apparition au calendrier, à Chambray, Savonnières, Ballan-Miré, et Yzeures-sur-Creuse qui accueillera les championnats départementaux. Voilà donc un programme départemental bien étoffé. De quoi satisfaire les adeptes d'un sport dont la cote va grandissant auprès du public et des pratiquants. On peut s'attendre à de belles batailles cet hiver entre les ténors de la discipline, Ludovic Renard et Nicolas Coste qui devront compter cet hiver avec la concurrence d'Alexandre Delétang.

Ailleurs, la saison a déjà démarré. Ludovic Renard a attaqué le 9 septembre à Houdain dans le Pas-de-Calais et le lendemain au Quesnoy dans le Nord, des cyclo-cross au niveau relevé dans lesquels le Tourangeau s'est classé huitième et cinquième. Le week-end dernier, avec Nicolas Coste, Renard était en Bretagne, à Argentré-du-Plessis, épreuve remportée par le champion de France espoirs, Tony Périou. Coste termine dixième et Renard douzième.

OCTOBRE 1 : Monnaie (VS Monnaie). 8 : Chambray (VS Chambray). 15 : Sainte-Maure (SC Sainte-Maure). Challenge National à Besançon. 22 : Savonnières (UC Joué). 28 : Bléré (VC Bléré) 29 : Ballan-Miré (ACV Ballan). NOVEMBRE 1 : Saint-Pierre (US Saint-Pierre). 5 : Notre-Dame-d'Oé (VS Monnaie). 11 : Château-Renault (Team Renaudin). 12 : Challenge National à La Mézière (Ille-et-Vilaine). 19 : Yzeures-sur-Creuse (UV Decartes), championnat 37. 26 : Tours, cyclo-cross à l'américaine de Grandmont (PL Paul-Bert). DÉCEMBRE 3 : Bridoré (Guidon du Crochu). Challenge National à Jablines (Seine-te-Marne). 10 : Aubigny-sur-Nère (Cher), championnat régional. JANVIER 13 : Quelneuc (Morbihan), championnats de France. 21 : Amboise (UC Amboise-N), écoles de vélo.