Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire - Prix de Montlouis : Christopher Lamaille (Team 94) impressionnant - Par équipes : 1. Paris Cyclisme Olympique - PC 1 et 2 : 1. Jade Wiel (VC Morteau-Montbenoit) - PC 3 et 4 : 1. Petrus (Team Renaudin) - classements + photos

classements

1. Christopher Lamaille (Team 94), 85 km, 2 h 03' 38'' (41,290 km/h), 1e junior, 2. Demay (Montrichard C 41) à 13'', 3. Le Monnier de Gouville (AC Touraine), 4. Macé (AC Beaumont-sur-Sarthe), 5. Drouet (VC Lucé), 6. Lévêque (Girondins de Bordeaux), 7. Meyer (CC Igny-Palaiseau), 8. Voisin (Le Mans-Sarthe), 9. Delory (Team Peltrax), 10. Chevrieux (Vineuil), 11. Boucher (VC Contres) à 38'', 12. Lebreton (UC Montgesnoise) à 54'', 13. David (PL Paul-Bert Tours) à 1' 01'', 14. Touzard (AC Touraine), 15. Richet (UC Orléans), 16. Troude (Paris CO), 17. Porcher (VC Conlie), 18. Brière (US Saint-Pierre), 19. Nieto (VS Monnaie), 20. Fleuriau (Naintré).

Par équipes : 1. Paris Cyclisme Olympique.

PC 1 et 2 : 1. Jade Wiel (VC Morteau-Montbenoit), 2. Cron (UC Joué), 3. Emeline Eustache (VC Morteau-Montbenoit), 4. Peralta (UC Amboise-N), 5. Poupault (Urt 64), 6. Poilpré (Team Renaudin), 7. Fatin (UC Joué), 8. Clara Copponi (VC Saint-Antoine-Gavotte), 9. Chignard (UV Poitiers), 10. Auger (CRAC Touraine).

PC 3 et 4 : 1. Petrus (Team Renaudin), 2. Gaborit (VC Châtillon 79), 3. Cholière (CO Château-du-Loir), 4. Arhur (UCC Montrésor), 5. Bodin (CS Chinon), 6. Marquet (Guidon du Crochu), 7. Bourreau (UCC Montrésor), 8. Vaucelles (SC Sainte-Maure), 9. Lhomer (Team La Riche), 10. Grateau (UV Descartes).