Classement scratch : 1. Plouhinec (Team Peltrax – CS Dammarie), 21' 20'' (50,625 km/h), 2. Denis (Vendée U – Pays de la Loire) à 12'', 3. Moulin (Océane Top 16) à 19'', 4. Paillot (Océane Top 16) à 41'', 5. Maître (Vendée U – Pays de la Loire) à 41'', 6. Lebreton (CM Aubervilliers) à 44'', 7. Guichard (Océane Top 16) à 52'', 8. Rapin (Sojasun Espoirs ACNC) à 54'', 9. Grondin (Team 94 Cycling) à 1' 08'', 1er junior, 10. Amand (Crause Oxygène) à 1' 18'', 11. Lecamus-Lambert (AC Broladienne) à 1' 21'', 2e junior, 12. Dufour (Creuse Oxygène) à 1' 23'', 13. Thomas (Guidon Châlettois) à 1' 40'', 14. Tijou (UC Cholet 49) à 1' 40'', 15. Montier (VC Rouen 76), 1er des 3e cat., 16. Beaugilet-Racault (AAJ Blois – VC Tours), tandem, à 1' 52'', 17. Marquet (Cycle Poitevin) à 1' 55'', 18. Turmel (Cycle Poitevin) à 2' 04'', 3e junior, 19. Chevrieux (Vineuil Sports) à 2' 08'', 20. Benarfa (Guidon Châlettois) à 2' 22'', 21. Pouradier à 2' 33'', 1er NL, 22. Grolleau (VC Loudun), à 2' 37'', 2e des 3e cat., 23. Cailleau (Saint-Vincent-Lucé-Bercé Cyclisme) à 2' 47'', 4e junior, 24. Millon S. (VS Neuillé) à 2' 48'', 25. Nieto (VS Monnaie).

Dames : 1. Thérésa Hoebanckx (CG Orléans), 25' 12'' (42,857 km/h), 2. Borras (UC Pontcharra) à 18'', 3. Le Net (VC Pontivy) à 39'', 4. Wiel (VC Morteaux) à 1' 02'', 5. Maugé (CG Orléans) à 1' 24'', 6. Valiavanos (UC Pinon-Aniy) à 1' 31''.

Cadets : 1. Colin Jacquemin (Guidon Châlettois), 15 km en 20' 54'' (43,032 km/h), 2. Girard (Team Peltrax) à 5'', 3. Jamin (Beaupréau VS) à 7'', 4. Diaz (Guidon Châlettois) à 26'', 5. Lalbin (AS Villemur) à 1' 17'', 6. Page (ES Auneau), 7. Musy (Vineuil) à 1' 24''… 10. Bogacz (VS Monnaie) à 1' 33''.

Minimes-cadettes : 1. Victoria Cushing (CC Le Boulou), 8 km, 12' 22'' (38,814 km/h), 2. Huet (Brest Iroise 2000) à 22'', 3. Liboreau (AAJ Blois) à 40'', 4. Chevrieux (UC Vendôme) à 49'', 5. Hoebanckx (CG Orléans) à 54''.

Pass'cyclismes : 1. Christophe Bret (UV Poitiers), 25' 02'' (43,122 km/h), 2. Launay (Ploufragan) à 20'', 3. Brochard (Team La Riche – Territoriaux 37) à 33''.

NL : 1. Antonin Pouradier, 23' 53'' (45,220 km/h), 2. Sicot à 2' 20'', 3. Swiatkiewiez à 3' 13''.

Championnats

départementaux

Juniors : 1. Simon Millon (VS Neuillé), 2. Le Monnier de Gouville (AC Touraine), 3. Lorilloux (SV Loches).

Cadets : 1. Antonin Bogacz (VS Monnaie), 2. Poirier (VS Monnaie), 3. Fernandes N (CS Chinon).

Minimes-cadettes : 1. Maxine Rossignol (VS Neuillé), 2. Hérissé (Guidon du Crochu), 3. Giquel (VS Monnaie)