Le VC Tours a tenu bon. Plusieurs fois remis, le Grand Prix de la Ville de Tours a finalement bien lieu. C'est ce soir sur le circuit du boulevard Jean-Royer.

Installé sur cette artère depuis une dizaine d'années, le Grand Prix de la Ville de Tours s'est déplacé aux Deux-Lions l'an dernier. De critérium, l'épreuve se transformait en course de côtes sur un circuit de 4,5 km comportant deux sévères talus. C'était la première fois depuis l'abandon du circuit de l'Alouette en 1963 que du relief figurait sur le parcours de cette course.

Fort de cette expérience, Jean-Michel Pommier, le président du VC Tours, prévoyait de lancer le Grand Prix sur un beau circuit routier au nord de Tours en 2017 en le calant à une date libre du calendrier national, au mois d'août. Mais, il ne lui a pas été possible de faire coïncider date et circuit disponibles. Plutôt que d'annuler purement et simplement, en accord avec la municipalité tourangelle, également promotrice de cette organisation, il fut décidé d'en revenir au circuit du boulevard Jean-Royer. Le public aura donc droit ce soir au spectacle permanent d'une course en circuit, avec passage des coureurs toutes les deux minutes.

Ceux qui ont brillé sur ce circuit en 2015 seront encore là, à savoir Ronan Racault, qui l'avait emporté, et son second, Baptiste Constantin, au Top 16 en 2015, à Creuse Oxygène aujourd'hui.

L'été de Ronan Racault a été particulièrement fructueux. Depuis le 5 juillet, le coureur du Guidon Châlettois a aligné six victoires et trois places de deuxième. Dimanche dernier, il était encore devant à Volvic lors de la finale de Coupe de France de DN2. De là à en faire le favori numéro un ce soir, il y a un pas que nous franchirons sans hésiter.

Constantin est en belle forme également. Il est champion du Limousin, après avoir été deux fois champion du Poitou sous ses anciennes couleurs charentaises. Vendredi dernier, il a gagné le critérium de La Ferté-Bernard, son quatrième succès de la saison. Le Blésois, formé à Vineuil Sport, est un fameux client, qui à coup sûr jouera les premiers rôles.

Stéphane Duguenet (Guidon Châlettois), le double champion régional, le Manceau Julian Guay (Sojasun Espoirs), Arthur Goumon (Creuse Oxygène) et Cénéric Racault (VC Tours) sont parmi les autres favoris de ce Grand Prix.

Départ à 19 h. 60 tours, arrivée place Strasbourg, rue Desaix.