Bonjour à tous, Par ce mail, je vous joins l'affiche officielle,le guide technique et la demande d'accréditation de nos 2 épreuves: En effet, nous organisons une journée exceptionelle de cyclisme à Civaux (86320), le samedi 30 septembre 2017, où la ville de Civaux sera la capitale du cyclisme amateur ce jour-là. Nous organiserons le 19ème Trophée des Champions (Super Finale des Coupes de France des Clubs de DN1, DN2 et DN3) qui se disputera entre Le Blanc (Indre) et Civaux (Vienne) sur 186 km en ligne (avec 4 tours de circuit final de 15 km des Championnats de France de l'Avenir 2016). Nous attendons une participation exceptionnelle avec la présence des meilleures équipes élites Françaises, qualifiées suite à leurs Coupes de France respectives: - Les 12 meilleures DN1 - Les 10 meilleures DN2 - Les 3 meilleures DN3 + 5 wild cards (Team Pro Immo, Creuse Oxygène, EC St Etienne Loire, GSC Blagnac et le CG Orléans Loiret). Soit un total de 30 équipes de 5 coureurs (150 meilleurs élites amateurs, véritable vivier du futur peloton professionnel). Près de 800 bénévoles (100 véhicules, 35 motos, 500 Signaleurs) seront mobilisés sans oublier de nombreux partenaires privés et publics (villes, départements, régions, CDC...). Jean François Bernard (Ex co-équipier de Bernard Hinault et Miguel Indurain, ancien vainqueur de Paris-Nice) et Thierry Gouvenou (N°2 chez ASO - Tour de France) seront nos invités d'honneur. Enfin, nous organiserons en attente sur le circuit final de Civaux, la Coupe de France Cadets des départements où 26 sélections de 6 coureurs se partageront le titre national sur 75 km. La présence de votre média mettrait en lumière cette manifestation cycliste d'envergure nationale. Nous sommes évidemment à votre disposition pour tous les compléments d'information que vous pourriez désirer (possibilité de repas sur nos sites de départ et d'arrivée). Je vous remercie de faire une présentation d'avant course dans votre média, Au plaisir de vous retrouver sur notre épreuve et restant à votre service, Amicalement > DENIS CLEMENT Président du COMC et du ROCC Amateur Tel: 06 80 01 57 40 Guide Technique Trophée des Champions 2017 au 28052017 en PDF ICI