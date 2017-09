Bonjour

"L'association Vincent JEROME" organise la 12ème randonnée " LA VINCENT JEROME".

Elle se déroulera le samedi 04 octobre 2017

départ libre entre 13 heures 30 et 13 heures 45 heures à AZE 53 . Dernier départ 14 heures 00.

Rendez-vous sur le parking de “la Roche” Route de Coudray

4 circuits, de 20, 30, 40 et 50 kilomètres ont été tracés permettant aux participants de sillonner routes et chemins du Sud Mayenne

d' AZE, DAON, ARGENTON NOTRE DAME, St MICHEL DE FEINS ET COUDRAY.

Une randonnée pédestre sillonnera les chemins proches d’AZE et COUDRAY sur 11 et 16 kilomètres.

Ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée ( 1 casse croûte et 1 boisson à chaque participant)

Inscription sur place 5€ pour les vététistes et 3€ pour les randonneurs pédestres

Lots pour tous les participants et coupes au plus âgé, plus jeune club ou association ayant le plus de participants.

Port du casque obligatoire.

Karcher à l’arrivée pour le nettoyage des VTT.

Contact au siège de l'association 9 rue des digitales à AZE -53200- ou par email fanclubvincentjerome@hotmail.fr

faites suivre

merci