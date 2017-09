Baptiste Constantin (Creuse Oxygène) a remporté ce vendredi soir le critérium toutes catégories de la Ferté-Bernard organisé par le VS Fertois. Au terme d'une échappée de 4 coureurs, le Creusois a devancé le local Louis Roquain (UC Nantes Atlantique) et Maël Boivin (VC Pays de Loudéac), le champion de la Sarthe des 2èmes catégories Anthony Graffin (VC Conlie) est 4ème et 1er 2ème catégorie, le champion de la Sarthe junior Clément Voisin (Le Mans Sarthe Vélo) est 9ème et 1er junior et Corentin Besnard (Le Mans Sarthe Vélo) est 12ème et 1er 3ème catégorie.

Merci à Séverine Cabaret

Photos de Mélissa Beillard ici