cyclo l'azur et or - © Vélo Sport Hyèrois Toute reproduction, même partielle, sans autorisation, est strictement interdite.

La Lucien Aimar 2017, clap deuxième ! - Prévue initialement en début de mois, la Lucien Aimar avait été reportée au dimanche 17 septembre pour cause d’incendie - On se souvient que la Lucien Aimar devait avoir lieu le 3 septembre dernier, mais qu’elle fut annulée suite à l’incendie des 2 et 3 septembre entre Hyères est et Lalonde les Maures. Bilan : près de 500 hectares partis en fumées, plusieurs maisons détruites, et bien sûr les routes fermées à la circulation. - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)