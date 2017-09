Ils étaient soixante-dix à avoir pris hier le départ du 74 e prix du challenge du Boischaut-Marche, organisé par le CC Châteaumeillant. Cette première étape a été enlevée au sprint par l'ex-pro Florent Pereira (Team Pro Immo Nicolas Roux).

Le tour de force

du Team Pro Immo

Unique professionnel du peloton, Jérôme Mainard (Armée de Terre) n'a pas cherché à se camoufler et c'est à découvert qu'il s'est frayé un passage dans la première échappée puis dans la seconde.

Il y apparaissait aux côtés du Saint-Amandois Préau (Team Pro Immo Nicolas Roux), Er Rafaï (CG Orléans) et Gaoua (VC Villefranche-Beaujolais) tandis que Lionnet (CR4C Roanne), le Ligniérois Dufour (Creuse Oxygène), l'ancien pro Pereira (Team Pro Immo Nicolas Roux) et Guichard (Océane Top16) complétaient le tableau de chasse.

Six hommes, puis sept, opéraient la jonction au fil des kilomètres. L'échappée, composée de vingt et un coureurs, comptait, à une exception près, la totalité du Team Pro Immo Nicolas Roux, mais aussi une majorité du CR4C Roanne.

Guichard et Moulin (Océane top 16) ne rataient pas la bonne occasion de s'éclipser et leur attaque eut pour effet de désarçonner le groupe de poursuivants qui perdait quelques éléments (dont Préau).

Au gré des tours, le duo prenait du champ jusqu'à ce que Moulin décroche et que Mainard, Er Rafaï et Pereira reviennent sur les deux hommes. Chatelus, Dufour, Barroso et Rose rentraient également et la tête de course affichait neuf hommes. Les deux derniers tours allaient être exaltants. De tous les échappés, Mainard semblait le plus frais et le plus fort au point d'attaquer à tous vents.

« Je me méfiais de Barroso

et de Mainard »

Mais c'est finalement au sprint que se disputait la victoire. Et à ce jeu-là, c'est Florent Pereira qui était le plus fort. Il signait à Châteaumeillant son cinquième succès de l'année.

« Quand nous nous sommes retrouvés aussi nombreux du club, les autres m'ont dit qu'il ne nous restait plus qu'à prendre la course à notre compte, débriefe Florent Pereira. Mais j'ai bien vu que Lauk et Bonnet n'étaient pas au mieux de leur forme et qu'ils roulaient pour moi. Je me méfiais de Barroso car il est très rapide mais aussi de Jérôme Mainard et de ses coups de Trafalgar mais j'ai gagné. »

La deuxième manche du challenge du Boischaut-Marche se déroulera à Culan, lundi 19 septembre.

les classements

74 e prix des Grattons (Première manche du challenge du Boischaut-Marche).

Classement de l'étape. 1. Florent Pereira (Team Immo Pro Nicolas Roux), les 118 km en 2 h 43 min 28 s ; 2. Romain Barroso (Team Peltrax) ; 3. Jérôme Mainard (Armée de Terre) ; 4. Axel Chatelus (CR4C Roanne) ; 5. Mohamed Er Arafi (CG Orléans) ; 6. Mickaël Guichard (Océane Top 16) ; 7. Florian Dufour (Creuse Oxygène) ; 8. Aurélien Moulin (Océane Top 16) ; 9. Corentin Rose (Team Pro Immo Nicolas Roux) ; 10. Jérémy Patoux (Team Peltra).

Classement général provisoire (maillot blanc). Florent Pereira (Team Pro Immo Nicolas Roux).

Maillot rose des espoirs. Axel Chatelus (CR4C Roanne).

Maillot rouge à pois blancs des grimpeurs. Mickaël Guichard (Océane Top 16).

Maillot or de la deuxième catégorie. Jonathan Boucher (VC Contres).

Maillot bleu des points chauds.. Jérôme Mainard (Armée de Terre).

Nadine Maréchal