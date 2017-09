Azay sur Cher - 7ème Ran'Automne - Dimanche 22 Octobre 2017

Les organisations du CRAC Touraine en 2017 - Samedi 22 Avril : Course du Grand Pressigny, Pass' cyclisme et 3ème/Junior/PC Open- Dimanche 25 Juin : Course de Hommes, minimes, cadets, et Pass' ...

http://cractouraine.blogspot.fr/2017/09/azay-sur-cher-7eme-ranautomne-dimanche.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+CracTouraine+(CRAC+Touraine)