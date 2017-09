Relations Presse : Gilbert BUISSON Les actus du cyclisme

Montélimar le 22 septembre 2017

Madame, Monsieur,

Le Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (TCFIA) a fêté son 15ème anniversaire.

Grâce à la persévérance de tous les bénévoles dirigés par le président du Vélo-Club-Vallée-du-Rhône et directeur de course Alain COUREON, notre course à connu un immense succès cette année encore.

Le public est de plus en plus nombreux sur les routes, dans les cols et dans les différentes villes traversées pour encourager comme il se doit, ces 110 championnes réparties dans 19 équipes internationales venues de tous les continents.

L'australienne Lucy KENNEDY de l'équipe nationale d'Australie a remporté cette épreuve devant la suédoise Hanna NILSSON et l'américaine Leah THOMAS.

De nouvelles grandes villes étapes nous ont accueillies cette année comme ORANGE et MONTELIMAR, ce qui a accentué la renommée grandissante de ce Tour.

Les départements de l'Ardèche, du Vaucluse, de la Drôme, et la Lozère ont été parcourus par le peloton.

Cette épreuve est la dernière course internationale à étapes organisée en France (6 en ligne et 1 contre la montre).

Avec ses 627km et ses 10455m de dénivelé positif, elle figure parmi les courses les plus difficiles mais aussi les plus attrayantes du monde.

Pour une médiatisation de plus en plus importante votre aide nous a permis de valoriser le sport féminin de haut niveau.

Toute l'organisation vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette formidable aventure sportive et d'avoir fait grandir notre course.

Pour la prochaine édition nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration afin de continuer à promouvoir le cyclisme féminin.

Dans l'attente, notre organisation vous présente ses sincères remerciements et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur mes meilleures salutations sportives.

Pour le TCFIA Site internet : www.tcfia.com

Gilbert BUISSON

