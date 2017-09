 Loir-et-Cher - Selles-sur-Cher - Dudoynion, Peralta et Dessay s'imposent - es averses qui ont accompagné les coureurs tout au long du prix de la Tizardière à Selles-sur-Cher n'ont finalement pas empêché le bon déroulement des trois courses très animées qui ont couronné les meilleurs du jour + classements 

Les classements Pass'cyclisme : 1. Peralta (Amboise-Nazelles) ; 2. Dubois (Blois CS) ; 3. Fatin (Joué-lès-Tours) ; 4. Benoît (Amboise-Nazelle) ; 5. Jahan (Blois CS) ; 6. Chaintron (Vendôme) ; 7. Allory (AAJ Blois) ; 8. Foucault (Montoire) ; 9. Lhuillier (Loches) ; 10. Benoît (Ecssan). Cadets : 1. Dudoynion (Vineuil) ; 2. Nivet (Crac Tours) ; 3. Cottereau (Montoire) ; 4. Colin (AAJ Blois) ; 5. Jouannin (Bourges) ; 6. Desaix (Argenton) ; 7. Collin (Ecssan) ; 8. Surget (Bas-Berry) ; 9. Launay (Vendôme) ; 10. Ricordeau (Montoire). Prix d'équipe : Montoire. Minimes : 1. Dessay (Contres) ; 2. Réau (Saint-Denis-de-l'Hôtel) ; 3. Pasquier (Vendôme) ; 4. Audon (Amboise) ; 5. Chagnon (Com. Cher) ; 6. Lemoine (Contres) ; 7. Flin (Com. Cher) ; 8. Harault (Com. Cher) ; 9. Thibault (Com. Cher) ; 10. Ducourneau (Ecssan). Prix d'équipe : Contres.