Vuelta 2017 – Jamais deux sans trois pour Matteo Trentin (Quick-Step - Les rares coureurs rapides présents sur la Vuelta 2017 n'ont pas manqué l'occasion sur cette treizième étape. C'est Matteo Trentin (Quick-Step) qui s'impose en costaud devant Gianni Moscon (Team Sky) et Soren Kragh Andersen (Team Sunweb). La troisième victoire pour le sprinteur italien dans cette même édition. Chris Froome conserve son maillot rouge de leader - Tour d'Espagne — Matteo Trentin les collectionne - Le peloton du Tour d'Espagne en termine au sprint, et Matteo Trentin remporte son troisième succès d'étape sur cette édition.

(David ROZENCWAJG - TodayCyling - Rémi LECLANCHER - Mallaury DUBERNET - Vélo 101)