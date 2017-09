Mondiaux 2017 — On a aimé, on a moins aimé - Après une belle semaine lors des championnats du monde sur route à Bergen, voici un petit édito de ce que nous avons aimé et ce que nous avons moins aimé - Ce que nous avons aimé c’est l’enthousiasme du public norvégien, sous la pluie comme sous le soleil, ils ont toujours été là et avec l’enthousiasme qui leur va si bien -

