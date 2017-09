Les deux coureuses se font rejoindre à 1 km de l’arrivée par le peloton et au sprint, la polonaise Katarzyna PAWLOWSKA (31) réitère son exploit de l’an dernier et gagne l’étape.

Ces deux coureuses sont rattrapées après le 3eme rush et c’est au tour de l’italienne Erica MAGNALDI (115) et de l’espagnole Margarit GARCIA CANELLAS (62) de s’échapper et comptent jusqu’à 40 s d’avance. Le peloton revient à 20 s à 20kms de l’arrivée.

A la mi-course, la suissesse Ramona FORCHINI (52) et la tchèque Nikola NOSKOVA (114) faussent compagnie au peloton et comptent jusqu’à 40 s d’avancei

TCFIA — Pawlowska malgré la Bepink - TCFIA # 1. La Polonaise Katarzyna Pawlowska s'impose à Beauchastel devant Nancy Van Der Burg, Nicole Hanselmann et Corinna Lechner. + Aller plus loin : Un TCFIA des plus ouverts Un TCFIA 2017 dense et rugueux -

