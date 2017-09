Organisés par le comité régional Centre-Val de Loire au vélodrome du Creps, les finales de l'Anneau d'Or Fenioux-Souvenir Gilles Malard et de la Coupe de France cadets des départements ont démarré sur les chapeaux de roues.

Belles performances des cadets du comité du Loiret (Niko Diaz, Vincent Yon et Valentin Beyer) qui ont remporté l'épreuve du kilomètre lancé en 1'02''109 (moyenne de 57,902 km\h) et de l'indiscutable victoire de Donavan Vincent Grondin (Nord, Île-de-France), pensionnaire du pôle France berruyer d'endurance depuis l'an passé, en poursuite individuelle.

Pas de record

de France

des deux kilomètres

pour Victoria Cushing

Le jeune Réunionnais de bientôt dix-sept ans (il les aura le 26 septembre), junior première année, est lauréat de deux courses sur route dont l'incontournable Route d'Éole (il a été sacré champion de France cadet sur route en 2015). Champion de France de l'Américaine, 2 e de l'élimination et 3 e de la poursuite par équipes, il n'a cependant pas été retenu pour les Europe et mondiaux juniors. Sur l'Anneau d'Or, il disputera aujourd'hui l'Américaine avec Valentin Sellier et la poursuite par équipes, et il ne souhaite qu'une chose : remporter ses trois épreuves du week-end.

Sa camarade de pôle, Victoria Cushing (Languedoc-Roussillon), a, elle, tenté de battre le record de France sur deux kilomètres, détenu depuis 2015 sur cette même compétition par Valentine Fortin (2'29''816). Cette dernière n'a pu faire mieux que 2'30''555 malgré les encouragements du nombreux public.

Les festivités continuent aujourd'hui, de 8 h 30 à 12 heures, avec les épreuves de poursuite par équipes (cadets, juniors hommes et dames), de scratch cadet, d'Américaine juniors dames et junior messieurs, de vitesse par équipes cadets.

Nadine Maréchal