Plateau royal pour la J-P Dubuisson les 9 et 10 septembre 2017 à Désertines (03) - La Classic Jean-Patrick Dubuisson revient le week-end du 9 et 10 septembre. Près de 130 bénévoles de l’association seront à pied d’œuvre sur les trois étapes d’un parcours revisité. + Les détails d'organisation, les circuits et les horaires - (Sports Auvergne - MG Vélo - Marc GUILLAUMIN)

Plateau royal pour la J-P Dubuisson les 9 et 10 septembre 2017 à Désertines (03) - La Classic Jean-Patrick Dubuisson revient le week-end du 9 et 10 septembre. Près de 130 bénévoles de l’association seront à pied d’œuvre sur les trois étapes d’un parcours revisité. -

L'actualité du mercredi 30 août 2017

30.08.17, 20:48 - La Jean-Patrick Dubuisson: Les détails d'organisation, les circuits et les horaires, tout est en ligne sur la page d'accueil (voir ci-dessous)

30.08.17, 20:29 - Vuelta : Miguel Angel Lopez a remporté la 11e étape à l’observatoire astronomique de Calar Alto. Le grimpeur colombien a répondu aux accélérations des prétendants au classement général dans ce premier rendez-vous en haute altitude, avant de placer une accélération décisive dans le dernier kilomètre. Deuxième de l’étape, Chris Froome (Team Sky) conforte son maillot rouge. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) est le nouveau dauphin du Britannique, à 1’19” au classement général. Esteban Chaves (Orica-Scott) a lâché deux minutes

30.08.17, 16:20 - Geraint Thomas avec la Sky sur le Tour de Grande Bretagne qui débute dimanche prochain

30.08.17, 13:00 - LA JEAN-PATRICK DUBUISSON EN DIRECT AVEC JULIAN ALAPHILIPPE EN VIDEO (Rubrique Photo-Directs) ! Merci à Jean-Philippe Duracka !

30.08.17, 08:48 - Julian Alaphilippe désigné leader... L'actualité du mardi 29 août 2017

29.08.17, 21:48 - MGVELO était à la présentation officielle de la Jean-Patrick Dubuisson ce soir à Desertines (voir le direct). Et d'ici la course, MGVELO consacrera d'autres articles à cette belle épreuve !

29.08.17, 21:19 - Gérard Desbouys sera à nouveau le speaker officiel de la Jean-Patrick Dubuisson. Il était d'ailleurs à Desertines pour la présentation officielle de l'épreuve

29.08.17, 21:18 - Vuelta: Matteo Trentin remporte la 10e étape, Nicolas Roche reprend trente secondes, Chris Froome toujours en rouge

29.08.17, 19:26 - JPD Sept maillots distinctifs au total !

29.08.17, 19:20 - JPD: Les équipes presentes EC St-Etienne CR4C Roanne Océane Top 16 Team Pro Immo Creuse Oxygène Occitane AVC Aix Villefranche Guidon Chalettois Team U Cube 17 Charvieu-Chavagneux Issoire La Souterraine plus éventuellement une équipe du Kenya et peut-être le Team Azuréen !

29.08.17, 19:09 - JPD: Allégé le samedi, court le dimanche matin et décisif le dimanche après-midi en clôture !

29.08.17, 19:06 - JPD: Les...