Organisé hier par l'UC Mehun, le prix de la municipalité de Mehun, souvenir Roger-Perrinet, a seulement attiré trente-deux concurrents. On aurait pu penser que le peloton allait être secoué par les ténors de première catégorie, mais que nenni.

Onze hommes prenaient la poudre d'escampette dans le premier des quatre grands tours de 23,3 km et leur avance ne cessait d'augmenter au fil des kilomètres.

Le champion du cher des PC1-PC2 Arnaud Chauveau (UC Mehun), Amaury Pacouret (UC Varennes-Saint-Pourçain), Loïc Forestier (VSN Morvan), Guillaume Bravard et Mathieu Beauchaud (VC Toucy), Florian Dufour (Creuse Oxygène), Raphaël Fracasso et Corentin Buisson (UV limousine), Florian (JS astérienne), Brice Deborde (Team Pro Immo Nicolas Roux) et Martial Roman (Rhône-Alpes cyclisme) s'entendaient suffisamment pour creuser l'écart à chaque passage sur la ligne : 57'' au premier tour, 1'20'' au second, 2'24'' au troisième et 3'12'' à l'amorce des quatre petits tours de 4,9 km.

Un enterrement de première classe pour le peloton qui ne réagissait pas et se morcelait à l'approche de l'arrivée tandis que l'échappée perdait Pacouret (il mettait pied à terre) puis Villette, Beauchaud et Chauveau.

Deborde était certainement le plus entreprenant mais ses six adversaires ne le laissaient pas trop bouger une oreille. Et c'est au sprint que s'expliquaient les sept coureurs ; à ce petit jeu, Loïc Forestier se montrait le plus rapide et signait à Mehun son septième succès de la saison.

1. Loïc Forestier (VSN Morvan, 1 re), les 112,8 km en 2 h 34'41'' ; 2. Corentin Buisson (UV limousine, 2 e) ; 3. Guillaume Bravard (VC Toucy, 1 re) ; 4. Brice Deborde (Team Pro Immo Nicolas Roux, 1 re) ; 5. Florian Dufour (Creuse Oxygène, 1 re) ; 6. Raphaël Fracasso (UV limousine, 2 e) ; 7. Martial Roman (Rhône-Alpes cyclisme, 1 re), tous mt ; 8. Florian Villette (JS astérienne, 1 re), à 1'15'' ; 9. Mathieu Beauchaud (VC Toucy, 1 re), mt ; 10. Arnaud Chauveau (UC Mehun, PCO), mt ; 11. Karl Arnold Vendelin (Viko, 1 re), à 4'34'' ; 12. Gert Kivistik (UV limousine, 1 re), mt

