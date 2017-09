Organisé par l'AL La Chapelle, le prix de Vornay n'a pas fait le plein de concurrents. Les sprinteurs, sur le circuit dénué de toute difficulté, ont eu le dernier mot.

Chez les minots des écoles de vélo, Clément Delaume (UBCC), Brewen Sigalas (UBCC) et Jade Thomas (UC Gien sport) se sont respectivement imposés dans les catégories des poussins, pupilles et benjamins.

En minimes, neuf garçons ont rapidement pris les commandes et dans l'emballage final, Aurélien Benoist (Guidon chalettois) coiffait Quentin Morin (UC Gien sport), Émeric Beauvais (EC Orval-Saint-Amand) et la féminine Maylis Sarron sur le poteau.

Les cadets, après un départ rapide, ont adopté un train de sénateur et les bavardages au sein du groupe de tête de dix éléments étaient plus rythmés que les coups de pédales. Arthur Meunier (AC Bas-Berry), omniprésent en tête de l'échappée, sortait vainqueur d'un sprint royal et signait à Vornay son second succès de la saison. Il devançait sur la ligne Edwin Durand (Guidon chalettois) et Thomas Jouannin (UBCC).

Nadine MARECHAL.