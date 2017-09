Samedi 23/09 : les Eyzies de Tayac Sireuil (24)

Samedi 23 Septembre 2017 Les Eyzies de Tayac Sireuil (24) , grand prix du commerce , de l’artisanat et de la municipalité , souvenir Lucien Leduc Voici de nombreuses années qu’il n’y avait plus de course cycliste dans la capitale de la préhistoire. Grace à l’initiative des anciens coureurs Bernard Conan et Serge Daubisse, en […]

