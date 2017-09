Sébastien Fournet-Fayard s'adjuge la Jean-Patrick Dubuisson !

Sébastien Fournet-Fayard a fait coup double cet après-midi en remportant la troisième étape et le classement général de l'édition 2017 de La Jean-Patrick Dubuisson. Le Team Pro Immo Nicolas Roux a tout raflé ce week-end puisque ce matin la formation auvergnate a gagné le chrono par équipe. Le Belge Laurent Evrard (VC Villefranche Beaujolais) a pris la deuxième place et Florent Pereira (Team Pro Immo) la troisième au final. A Désertines, c'est le Charentais Gérard Torrès qui a terminé troisième, battu au;sprint par Sébastien Fournet-Fayard et Laurent Evrard. Retrouvez ci-dessous le direct de ce dimanche, le chrono et l'ultime étape. Et les photos sont sur facebook !10.09.17, 17:14 - JPD Classement général 1 Sébastien Fournet-Fayard 2 Laurent Evrard 3 Florent Pereira 4 Gérard Torres 5 Axel Chatelus 6 Ewen Henrio 7 Clément Carisey 8 Alexis Dulin 9 Théo Vimpere 10 Romain Guillot10.09.17, 17:11 - JPD Sébastien Fournet-Fayard vainqueur de l'édition 2017 !10.09.17, 17:04 - JPD Sébastien Fournet-Fayard...