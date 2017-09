Souvenir - À quand une statue en hommage au cycliste berrichon Albert Bourlon à Bourges ?

Une vie, une carrière en quelques dates et chiffres 1938. Cette année-là, le cycliste berrichon Albert Bourlon participe à son premier Tour de France. Il termine à la 35e place.



1947. C’est l’année faste d’Albert Bourlon, professionnel de 1936 à 1939 et de 1946 à 1951. Il remporte la fameuse quatorzième étape du Tour de France entre Carcassonne (Aude) et Luchon (Haute-Garonne). Il termine 21e de ce Tour 1947. Il enlève aussi la classique Paris-Bourges et deux étapes du Tour de l’Ouest.



100.000. En francs, le montant total des primes remportées grâce à sa chevauchée fantastique entre Carcassonne et Luchon



16. À l’arrivée à Luchon, Albert Bourlon devançait le deuxième de 16 minutes.



1. En plus de cette échappée record vouée à rester graver dans les tablettes, Albert Bourlon restera dans l’histoire du Tour, en étant le premier berrichon aligné au départ de la Grande boucle.



5. Fait prisonnier par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, Bourlon a tenté de s’évader à cinq reprises avant prendre la fuite en Roumanie.



0. Le nombre de produit dopant utilisé par Bébert, comme il le disait et le relate Françoise Bezet dans Albert Bourlon, d’évasions en échappées. « Et tout cela sans le moindre dopage. Juste un peu de thé, du sucre et du rhum… La preuve que l’on peut gagner sans se doper… à condition que les autres ne le soient pas.»

Benjamin Gardel