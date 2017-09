Résumé et photos 4ème étape

4ème Etape Jeudi 7 Septembre 2017 Après Midi

GRAND PRIX RENÉ PRIVAT

MONTELIMAR ► CRUAS : 89,5 Km - Dénivelé : 1065m

Au programme : 2 Grands Prix de la Montagne - 3 Rushes et 2 Primes

Départ : Avenue du 14 juillet – route d’Allan Maubec – Montélimar 15H30

Arrivée : Devant la Mairie – Cruas 18H15

104 concurrentes au départ

Le départ est donné devant le palais des Congrès à 15h32. Après un tour sur les Allées Provençales, le peloton reste groupé.

Avant le 1er Grand Prix de la Montagne, quelques concurrentes mènent le train. La première attaque a lieu au Km.25 par la française Bérangère STAELENS (183)de l’équipe Crédit Mutuel qui compte alors 20s d’avance. Elle est rejointe par le peloton au Km 32.

Nouvelle attaque de Bérangère STAELENS qui est de nouveau rattrapée au bout d’1 km.

La française Marjolaine BAZIN (181) de l’équipe Crédit Mutuel se place en tête dans la montée vers Sceautres, puis un groupe de 30 coureuses la rejoint. L’accélération provoque des cassures et le peloton des poursuivantes s’étire et se trouve à 40s.

Après 2 heures de course, la moyenne est de 30,6 km/h. Toute l’étape s’est courue à la moyenne de 33 km/h.

Le peloton s’étire de plus en plus et 3 groupes se forment à peu de distance.

Les deux françaises STAELENS et BAZIN ont animé la course, mais à 2 kms de l’arrivée, Silvia VALSECCHI (112) de l’équipe Bepink Cogeas s’échappe et gagne l’étape, 11 ans après sa première victoire ici à Cruas.

Dani CHRISTMAS (173) de l’équipe Jos conserve son maillot à pois du Grand Prix de la Montagne.

Classement de l’étape :

1 – 112 – VALSECCHI Silvia de l’équipe Bepink Cogeas en 2h 41min 57

2 - 31 – PAWLOWSKA Katarzyna de l’équipe de Pologne en 2h 42min 4

3 - 111 – JACKSON Alison de l’équipe Bepink Cogeas en 2h 42min 4

4 - 166 – SOLOVEI Ganna de l’équipe PVD en 2h 42min 4

5 - 45 – PRATT Jessica de l’équipe d’Australie en 2h 42min 4

Classement général :

1 – 135 – STEPHENS Lauren (USA) de l’équipe TIBCO en 9h 27min 52

2 – 6 - THOMAS Leah ( USA) de l’équipe YRDP à 8s

3 - 112 – VALSECCHI Silvia (ITA) de l’équipe BPK à 19s

4 - 41 – NEYLAN Rachel (AUS) de l’équipe d’Australie à 22s

5 - 31 – PAWLOWSKA Katarzyna (POL) de l’équipe de Pologne à 23s

Résumé de l'étape et tous les classements complets sur le site du TCFIA : www.tcfia.com

Facebook : https://www.facebook.com/TCFIA

Vidéos sur : www.youtube.com/user/TCFIA